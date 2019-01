Todo sobre Cabo Tiñoso Las universidades de Alicante y Murcia publican una guía con toda la información relevante sobre la biodiversidad de esta área marina protegida Calderones comunes en Cabo Tiñoso. / ROSA CANALES MIGUEL ÁNGEL RUIZ Jueves, 31 enero 2019, 20:40

Hace justo un mes publiqué en 'La Verdad' (¡y aquí!) un reportaje sobre el proyecto Camonmar2, el estudio científico que lidera la Universidad de Alicante (UA) para reunir y sistematizar toda la información sobre la biodiversidad y características geográficas del Área Marina de Cabo Tiñoso y Valles Submarinos del Escarpe de Mazarrón, una extensa superficie entre Cabo de Palos y Águilas que es frecuentada por hasta siete especies de cetáceos. La profesora de la UA Francisca Giménez Casalduero, lorquina y excelente investigadora, presentó el miércoles en Murcia las conclusiones de este ambicioso trabajo, que cuenta como socio con el Instituto del Medio Ambiente y el Agua de la Universidad de Murcia y el apoyo financiero de la Fundación Biodiversidad (Ministerio para la Transición Ecológica).

Como ya os adelanté los resultados principales del estudio, no me repetiré ahora (quien no leyó el reportaje en su día, titulado 'La despensa de los cachalotes', puede hacerlo pinchando en este enlace). El único objetivo de este post es compartir la excelente guía que resume los principales datos del Camonmar2, una auténtica joya para descargar en pdf y utilizar en nuestras excursiones y buceos en el entorno de Cabo Tiñoso.

Ámbito geográfico del estudio. / CAMONMAR2

Recién publicada, la 'Guía para la interpretación del patrimonio natural costero y sumergido de la costa sureste de la Región de Murcia' incluye cinco itinerarios autoguiados (tres terrestres y dos subacuáticos) con todos los datos útiles para disfrutar y aprender durante las excursiones, además de un preámbulo con información sobre figuras de protección, fauna y flora de interés y otros aspectos de un espacio natural que merece ser conocido mejor.

Además, la guía está muy bien diseñada, lo que facilita su uso. Lo dicho, un documento modélico para guardar... ¡y utilizarlo! Se puede descargar en este enlace.