El 'jefe' del lince se jubila El biólogo Miguel Ángel Simón abandona la dirección del proyecto Iberlince al llegar a la edad del retiro

El pasado viernes, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y el biólogo Miguel Ángel Simón Mata levantaron la portezuela del cajón que trasladó hasta Doñana a 'Pepa', una hembra de lince nacida en el centro de cría de La Olivilla (Jaén) que desde ese día refuerza la diversidad genética de la especie en el parque nacional. Seguramente es el último acto público de Simón como director del proyecto Life Iberlince, ya que se jubiló el martes de la semana pasada (26 de febrero).

La fecha de la retirada de su puesto de funcionario público de la Junta de Andalucía coincide con la finalización de Iberlince, que se cerró en diciembre del año pasado, aunque aún falta enviar a Bruselas un informe final que él se ha comprometido a remitir a lo largo de este mes. Este hijo de agricultores conectado desde niño a la naturaleza y a los espacios abiertos, Premio Andalucía de Medio Ambiente en 2017 por su trayectoria profesional, intentará entonces «desconectar», según me dijo con cierto alivio hace unos días.

Pero antes ha dejado bien encaminada la continuación de este proyecto Life, el mejor dotado económicamente de la historia por la Comisión Europea. Ya ha hecho llegar a la CE un borrador, que está en estudio, aunque nadie duda de que recibirá el visto bueno: cómo no seguir apoyando un conjunto de actuaciones que han sacado de la casi segura extinción al que hace menos de veinte años se consideraba el felino más amenazado del mundo, que ahora anda ya cerca de los 600 ejemplares en la península, con presencia no solo en Andalucía, sino también en puntos de Castilla-La Mancha, Extremadura y Portugal.

Miguel Ángel Simón (i) y el presidente de Andalucía liberan a la hembra de lince 'Pepa'en Doñana. / EFE / JOSÉ MANUEL VIDAL

El reto de Iberlince II, como ya os conté aquí, es establecer pasillos naturales de conexión entre las zonas de presencia histórica y reintroducción, para facilitar la expansión del 'Linx pardinus' y mejorar su intercambio genético.

Liberación 'propagandística' en Cabañeros

Miguel Ángel Simón, en su día director del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas y también responsable de la reintroducción del quebrantahuesos en este espacio protegido, puede irse orgulloso por el trabajo realizado, aunque no sé si tranquilo: al día siguiente de su jubilación se enteró «por la prensa» de la liberación de un lince (la hembra 'Carla') en el Parque Nacional de Cabañeros, una suelta 'blanda' en un recinto de reducidas dimensiones desde donde será reubicada próximamente en un espacio vallado de 17 hectáreas si el proceso de adaptación es positivo. El Ministerio no ha aclarado suficientemente si se trata del primer paso para una reintroducción del lince en el parque nacional o es solo un experimento.

Según me confirma el propio Miguel Ángel Simón, el Parque Nacional de Cabañeros no cuenta con los requisitos exigidos por el proyecto Iberlince para la reintroducción de la especie (no hay suficientes conejos, su presa predilecta), esta suelta se había desaconsejado previamente y solo obedece a un cierto interés propagandístico de la Junta de Castilla-La Mancha y Parques Nacionales. Querían un lince y ya lo tienen, aprovechando la falta de liderazgo de un proyecto que siempre se ha caracterizado por la unidad de acción y el interés científico. Miguel Ángel Simón, que es un tipo nervioso, siempre dice que «en conservación hay que ser muy paciente, no existen los atajos».

Antes de que se disolviera la oficina de Iberlince, el grupo de trabajo (que integran Andalucía, Portugal, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia) votó de forma mayoritaria en contra de otra liberación propuesta por la Junta extremeña y Parques Nacionales en Monfragüe. Pero todo apunta a que se terminará llevando a cabo. Otra foto.

Pese a todo, Miguel Ángel Simón no duda de que Iberlince continuará adelante con un criterio unificado, liderado por la Junta de Andalucía pese al cambio de signo político en el Gobierno de esa comunidad, y con un equipo técnico a la altura del proyecto. El presidente Moreno Bonilla (PP) lo dejó claro hace unos días en Doñana: «Se ha conseguido algo que parecía casi imposible. Andalucía está de enhorabuena porque lidera una tarea fundamental como es asegurar la supervivencia del lince ibérico, cuidando a la vez su hábitat y su propia biodiversidad. Todo ello ha sido posible gracias al trabajo de muchos años, a un esfuerzo económico y humano importantes, además de a una labor de coordinación interadministrativa ejemplar». Amén.