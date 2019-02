Hojas en la hierba La Fundación Equo enriquece su colección literaria con 'Querido Waldo', la correspondencia entre Ralph W. Emerson y Henry David Thoreau, que este viernes se presenta en Murcia Ralph Waldo Emerson y Henry David Thoreau. / LV MIGUEL ÁNGEL RUIZ Viernes, 15 febrero 2019, 02:15

Raúl Gómez, coordinador de Participación de la Fundación Equo, es un murciano que se califica a sí mismo como 'ornitófilo'; una forma de declarar su amor por los pájaros más allá del conocimiento científico. También es el director de 'Hojas en la hierba', una colección de libros de naturaleza que acaba de publicar 'Querido Waldo', la correspondencia entre Ralph W. Emerson y Henry David Thoreau, una joya que se edita por primera vez en castellano y que se suma al primer título de esta aventura literaria: el imprescindible 'Mi primer verano en la Sierra', de John Muir. Ambos textos traducidos por el poeta Alberto Chessa. Otro murciano.

La correspondencia cruzada a mitad del siglo XIX entre estos dos grandes humanistas estadounidenses (más naturalista Thoreau, más filósofo Emerson) refleja su preocupación por la cultura, los libros, el periodismo, la divulgación científica, la observación de la naturaleza, el patrimonio, las miserias económicas y mil detalles cotidianos que, más de un siglo y medio después, se descubren con curiosidad.

Como dice en su prólogo José Ignacio Foronda, «'Querido Waldo' puede leerse como una novela moderna, un relato cuya trama escribió el tiempo sobre unas hojas que llevó y trajo el viento».

Por ejemplo:

Carta XXXII De Thoreau a Emerson

(Concord, 14 de noviembre de 1847)

«Querido amigo:

No sé qué contar de mí mismo. Me siento delante de mi verde escritorio en el estudio, en la parte alta de la escalera, y pongo atención a mis pensamientos, a veces más y a veces menos distinguidos. No trato de alimentar grandes ideas si estas se hallan ya en el viento, pero es que no estoy muy seguro de que lo sean. En cualquier caso, son suficientes para mantenerme despierto todo el día».

Carta XLVII De Emerson a Thoreau

(Concord, Massachusetts, 11 de mayo de 1861)

«Mi querido Thoreau:

Te facilito una pequeña lista de hombres de bien que puedes encontrarte en tu camino. Si acabas siendo vecino de alguno de ellos, te ruego que le entregues esta nota, a modo de presentación, instándole de mi parte para que no te niegue nunca el saludo, ni tampoco la ayuda y el consuelo que pueda administrar a un viajero valetudinario, tan querido y valorado por mí como por cualquier buen americano».

Lo he parado todo para leer este libro.

PD. Raúl Gómez presenta la colección 'Hojas en la hierba' este viernes 15 en la librería Collette Letras y Tragos (Murcia, C/ Cánovas del Castillo, 17) a las 19.30. Estará acompañado por los poetas Cristina Morano y Alberto Chessa.