Dos detenidos en Inglaterra tras la muerte de dos niños y la hospitalización de otros cuatro La Policía de Sheffield no ha dado detalles, pero se ha referido a los hechos como «incidente grave» EFE Viernes, 24 mayo 2019, 16:37

Un hombre y una mujer han sido detenidos este viernes tras la muerte de dos niños de 13 y 14 años y la hospitalización de otros cuatro por un «incidente grave» del que no se conocen detalles ocurrido este viernes en Sheffield (Inglaterra), informó la Policía.

Los cuatro menores que están ingresados tienen siete meses, 3, 10 y 11 años. Agentes de la Policía acudieron a una llamada de emergencia en la que se denunciaba un poblema de seguridad en una casa donde acontecieron los hechos del área de Shiregreen a las 6.30 GMT.

Un hombre de 37 años y una mujer de 34 fueron detenidos como sospechosos de asesinato, según las fuerzas del orden.

El Policía de South Yorkshire indicó que la causa de las muertes de los adolescentes no ha sido aún establecida y que las autopsias se llevarán a cabo «a su debido tiempo». «Entiendo que los acontecimientos de esta mañana han ocasionado preocupación a nivel local pero me gustaría dar garantías de que no existe un riesgo mayor para la comunidad», señaló hoy el inspector jefe de ese cuerpo policial, Simon Palmer.