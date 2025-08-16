La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fotoilustración: El Correo

Robert F. Kennedy Jr, la oveja negra

Perfil ·

El Secretario de Salud en el gabinete de Donald Trump se desvincula de la tradición demócrata de su familia

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 16 de agosto 2025, 18:24

Estados Unidos es una república, pero lo quiere todo, incluso oropeles monárquicos, así que posee su propia dinastía, la de los Kennedy. Esta estirpe de ... origen irlandés representa lo más cercano a una familia real que existe en el país. Su azarosa historia se antoja acorde con las ínfulas de la mayor potencia global y las peripecias de los miembros no tienen nada que envidiar a los Windsor, por ejemplo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 65 años en Murcia tras dispararse accidentalmente con un arma
  2. 2 Un hombre, en la UCI tras atragantarse al comer un bocadillo en San Javier
  3. 3 Llega lo peor de la ola de calor a la Región de Murcia: Aemet activa el aviso rojo por temperaturas de hasta 45 grados
  4. 4 Euromillones: Comprobar resultados de hoy viernes 15 de agosto de 2025
  5. 5 ONCE Cupón Extra de Verano: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 15 de agosto de 2025
  6. 6

    Sacan del Mar Menor nueve barcos fondeados ilegalmente
  7. 7 Abre un casting para participar en una conocida serie que rodará su nueva temporada en Murcia y Cartagena
  8. 8 Tres heridos al volcar un camión en la autovía A-30 en Cartagena
  9. 9

    Incertidumbre en la campaña de almendra por la entrada masiva de producto de EE UU
  10. 10 El primer premio de la Lotería Nacional de este sábado cae en Cartagena y San Javier

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Robert F. Kennedy Jr, la oveja negra

Robert F. Kennedy Jr, la oveja negra