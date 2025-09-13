La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Perú suma más de cinco millones de alpacas. R. C.

Perú, el rey de las fibras

Ecos del mundo ·

El antiguo imperio inca es la cuna de la vicuña. Con su pelo se confeccionan prendas de miles de euros. La feria textil más importante del mundo desvela en París las últimas propuestas

Abraham de Amézaga

Sábado, 13 de septiembre 2025, 18:27

Si para el gran público Perú es célebre por el Machu Picchu y su exquisita gastronomía, los expertos del vestir saben que algunas de las ... fibras más extraordinarias del mundo proceden del país andino. Empezando por la más famosa y cara de todas ellas, la de la finísima vicuña. Animal de la familia de los camellos, se esquila cada dos años mediante un proceso extremadamente artesanal, y sus ejemplares son muy escasos. De hecho, la especie estuvo a punto de desaparecer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

