Trump promete una tregua en Gaza «inmediatamente» después de que Israel inicie un primer repliegue militar

Los negociadores israelíes, palestinos y estadounidenses ya están en El Cairo o llegarán en las próximas horas bajo la enorme presión de lograr que éste ... sea el último fin de semana de guerra en Gaza. Tras los prolegómenos dominicales y el intercambio de los primeros mensajes, la reunión entre los equipos del Estado hebreo y de Hamás se celebrará este lunes en un balneario cercano a la capital y con el Ministerio de Exteriores egipcio como anfitrión. Cara a cara se encontrarán el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, brazo derecho de Netanyahu, y Khalil al-Hayya, el líder islamista a quien Israel intentó asesinar hace menos de tres semanas en Catar.

Nadie espera que las negociaciones resulten sencillas, aunque Donald Trump ha vuelto a aparecer en medio de la vorágine informativa para anunciar que Israel acepta el primero de los tres repliegues de su ejército contemplados en la propuesta de paz de Estados Unidos y que, en cuanto la milicia milicia lo confirme, un alto el fuego comenzará «inmediatamente» en La Franja. «El alto el fuego entrará en vigor INMEDIATAMENTE, comenzará el intercambio de rehenes y prisioneros, y crearemos las condiciones para la siguiente fase de retirada», señala en su red social.

Las primeras condiciones que los islamistas han trasladado a los negociadores es que, mientras se desarrollan estas primeras conversaciones, el ejército hebreo debe detener las operaciones militares, retirarse de Gaza City y suspender toda actividad con drones y las las misiones de reconocimiento aéreo. «Paralelamente al cese de la actividad militar israelí, Hamás y las facciones de la resistencia también detendrán sus operaciones y acciones militares», han destacado fuentes árabes.

Si los dos bandos aceptan estas exigencias, como parece probable a tenor de la presión de Estados Unidos, Turquía y los países árabes, algunos medios afirman que la tregua podría implentarse incluso el miércoles o el jueves. Netanyahu así lo ha admitido también en un mensaje donde admite su «esperanza de que veamos el regreso de todos los rehenes en los próximos días», No obstante, en un foro con familiares de los cautivos en Jerusalén este domingo, el primer ministro ha puntualizado que hasta el regreso del último secuestrado, «no avanzaremos hacia ninguna otra claúsula» e incluso se replantearía reanudar la ofensiva en la Franja.

Emociones muy intensas

Los islamistas discrepan en varios apartados de la oferta de Trump y desconfían de la volubilidad del mandatario estadounidense, que tan pronto les felicitó este sabado por responder afirmativamente a su plan como amenazó más tarde con destruirles si se echan atrás. Hamás quiere garantías de que el ejército hebreo no reanudará la guerra tras liberar a los cautivos y pide aclaraciones sobre su desarme.

Israel, por su parte, desembarca en Egipto sometido a muchas tensiones y empujado por la Casa Blanca, que únicamente ha dado a Netanyahu la opción de negociar, Washington ha reconocido hoy que solo de este modo será posible testar la veracidad de las intenciones de los islamistas. «Sabremos muy pronto si Hamás habla en serio o no por cómo vayan estas conversaciones técnicas en términos de logística», ha advertido el secretario de Estado, Marco Rubio, en relación a los preparativos necesarios para que los milicianos reúnan y entreguen a los rehenes.

El ambiente es emocionalmente muy intenso. En plenas conversaciones, este martes se celebra el segundo aniversario de la masacre en los kibutz hebreos en la que murieron más de 1.200 personas. Además, el sector ultra del gabinete ha advertido este domingo al primer ministro del riesgo de perder su gabinete, El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, ha declarado que, «si después de la liberación de los rehenes, la organización terrorista sigue existiendo, Otzma Yehudit (su partido) no será parte del Gobierno», «No seremos parte de una derrota nacional que será una desgracia eterna y que se convertirá en una bomba de tiempo de la próxima masacre», ha añadido el ministro de extrema derecha.

Netanyahu sabe lo que está en juego y reniega de la imagen de gobernante subordinado a Trump dispuesto a hacer todas las concesiones que emanen de la Casa Blanca. En una declaración grabada ha subrayado que la negociación que empieza mañana es fundamental, pero solo el primer peldaño de una larga y empinada escalera. Para las «futuras negociaciones» quedan, por ejemplo, el control de la Franja y la apertura o no de la puerta a un posible Estado palestino, un extremo que sí recoge el plan de Trump pero que rechaza Israel. El gabinete también le ha trasladado al presidente de EE UU que, durante «los próximos años», quiere a sus tropas formando una zona de amortiguación alrededor del perímetro de Gaza y que Hamás debe ser «desarmado y la Franja, desmilitarizada».

En cualquier caso, lo primero es lo primero: los rehenes. Israel desplaza hoy a El Cairo a un potente equipo conformado por el peso pesado del Gobierno, el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, el subdirector del Shin Bet, altos cargos del Mossad y del ejército, además de Gal Hirsch y Nitzan Alon, los responsables de gestionar la crisis de los rehenes. Hirsch se ha reunido con la Cruz Roja antes de partir hacia Egipto para preparar el terreno a la devolución de los rehenes. La expedición confía en obtener esta misma semana un primer acuerdo con su rival.

Bombardeo de Catar

Por parte de Hamás acudirá su líder, Khalil al-Hayya. El dirigente reaparece después del bombardeo hebreo contra Doha del mes pasado con el que Israel intentó eliminarle. Al-Hayya sobrevivió, pero uno de sus hijos murió en la explosión.

«Hamás está muy interesado en llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra e iniciar de inmediato el proceso de intercambio de prisioneros de acuerdo con las condiciones del terreno», han señalado fuentes árabes haciéndose eco de la milicia. Las dos delegaciones estarán bajo el mismo techo, el balneario de Sharm el-Sheikh, en medio de fuertes medidas de seguridad. or prisioneros con Israel.

Es casi seguro que los islamistas pidan a sus interlocutores y a Trump una ampliación del plazo de 72 horas para entregar a los cautivos. De los 48 que quedan en Gaza, menos de 20 siguen vivos. Pero los islamistas han reconocido que algunos de ellos están en manos de distintas facciones y que, en el caso de los fallecidos, varios se encuentran enterrados en lugares desconocidos, ya que sus captores murieron en combate.