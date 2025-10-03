La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un proyectil de Israel impacta en Gaza. EFE

Trump extiende el ultimátum de Hamás hasta el domingo y le advierte de que «se desatará el infierno» si no acepta el plan de paz

El presidente estadounidense había dado «tres o cuatro días» al grupo islamista, que continúa analizando los puntos para hacer alegaciones

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:56

Comenta

Cuando el pasado lunes Donald Trump presentó su plan de paz para Gaza, una hoja de ruta de 20 puntos que supone la desaparición de ... Hamás, dio «tres o cuatro días» al grupo islamista que gobierna Gaza para responder a su propuesta. Ese ultimátum va llegando a su final y los integristas que combaten a Israel en la Franja aún no han tomado una decisión. De hecho, han solicitado que el plazo se extienda para analizar todos los puntos y presentar sus alegaciones, y Trump ha decidido concederles hasta el domingo para que hagan pública su postura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una distracción pudo provocar el accidente que se cobró la vida de Amalia en el viaducto de la autovía A-7 en Murcia
  2. 2 Los municipios más ricos y más pobres de la Región de Murcia: Molina de Segura vuelve a encabezar la lista y hay cambio en los últimos
  3. 3

    Tirarán los 39 locales en ruinas de la antigua galería comercial de La Manga
  4. 4 Fallece Francisco Briones, director de RTVE en la Región de Murcia
  5. 5 Dos detenidos por un tiroteo en una discoteca de Alcantarilla
  6. 6 Alarma en las pedanías del oeste de Murcia por el incendio de un autobús en la rotonda de la UCAM
  7. 7 Astrade se convierte en Talentismo para dejar atrás el concepto TEA
  8. 8 Las viviendas asequibles que promueve la Comunidad costarán «entre 160.000 y 170.000 euros»
  9. 9 Raphael aplaza su concierto en Murcia previsto para el sábado
  10. 10 Buscan más de 500 extras para rodar una película americana en el aeropuerto de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Trump extiende el ultimátum de Hamás hasta el domingo y le advierte de que «se desatará el infierno» si no acepta el plan de paz

Trump extiende el ultimátum de Hamás hasta el domingo y le advierte de que «se desatará el infierno» si no acepta el plan de paz