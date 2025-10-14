La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los rehenes israelíes liberados por Hamás se reúne con sus familiares en el Centro Médico Sheba. EFE

¿Cuánto tiempo necesita un rehén para recuperarse?

Los expertos advierten que cada víctima de una experiencia tan traumática como la vivida por los cautivos en manos de Hamás es única y resulta muy difícil prever su rehabilitación

Alin Blanco

Martes, 14 de octubre 2025, 18:48

Comenta

«No importa cuánto tiempo hayan estado secuestrados, lo realmente importante es lo que les haya ocurrido mientras tanto: si estaban solos, si fueron violados ... o torturados, si les dieron de comer…», explica la psicóloga especialista en este tipo de procesos Einat Kaufman. Ha tratado a rehenes que fueron capturados en el ataque de Hamás del 7 de octubre y ha sido jefa de la Unidad de Crisis y Respuesta al Psicotrauma en el servicio de emergencias médicas United Hatzalah en Israel. «Hay muchos factores que influyen en la recuperación, por eso cada caso es único y resulta muy difícil prever cómo será el proceso de rehabilitación».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lo que sabemos sobre el problema del corte de agua potable en los municipios del Mar Menor
  2. 2 El Ministerio cambiará los nombres de varias autovías que rodean Murcia
  3. 3 Vecinos de La Flota denuncian que las ratas campan por los jardines de este barrio de Murcia
  4. 4 Di adiós a la ropa arrugada durante tus viajes: el truco para que luzca perfecta sin tener que usar la plancha
  5. 5 Corte total del suministro de agua en San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar
  6. 6

    La Arrixaca estrena un paritorio en Urgencias del Maternal para cuando el alumbramiento se precipita: «A veces hay que correr»
  7. 7 1.624 plazas de maestro y pruebas tipo test: Anpe urge a la convocatoria de oposiciones en la Región de Murcia
  8. 8

    Los vecinos del Mar Menor se arman de garrafas y paciencia ante «unos días» más sin agua potable
  9. 9 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 13 al 17 de octubre en la Región de Murcia
  10. 10

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ¿Cuánto tiempo necesita un rehén para recuperarse?

¿Cuánto tiempo necesita un rehén para recuperarse?