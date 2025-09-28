La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un niño ondea una bandera palestina sobre los escombros de un edificio destruido en el campamento de refugiados de Bureij. AFP

«¿Genocidio? Quien diga que no lo es que vaya a Gaza y lo vea»

La comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas lo ha declarado, pero instituciones importantes como la UE y el Vaticano se resisten a denominarlo así

G. Elorriaga

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:13

La intención de destruir parcial o totalmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso, es considerado un genocidio, tal y como se recoge en la ... Convención al respecto de esta figura celebrada en el año 1948. Las muestras de este fenómeno han sido abundantes durante el siglo XX y el actual ha comenzado con el que sufren los habitantes de la Franja de Gaza, según recogen múltiples denuncias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: Aemet activa el aviso amarillo
  2. 2 La Lotería Nacional deja 72.000 euros en la Región de Murcia
  3. 3

    El PP apuesta por limitar el acceso a los migrantes al Ingreso Mínimo Vital por el «efecto llamada»
  4. 4

    El PP diseña a puerta cerrada en Murcia su política migratoria
  5. 5

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  6. 6 Hallan a un hombre agredido y amordazado en Totana al que le habían robado su coche
  7. 7 Denuncian a un miembro de la lista del PSOE en Calasparra por un presunto delito de agresión sexual
  8. 8

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  9. 9

    Así se mima a las tortugas bobas que nacen en las playas de la Región de Murcia: «Son como nuestros chiquillos»
  10. 10

    El juez archiva la causa del fraude del AVE que afectaba a una empresa mixta de Beniel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad «¿Genocidio? Quien diga que no lo es que vaya a Gaza y lo vea»

«¿Genocidio? Quien diga que no lo es que vaya a Gaza y lo vea»