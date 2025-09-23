Felipe VI frente a la Asamblea de la ONU: «Estamos ante un momento crucial que no admite vacilaciones»

Frente a la zozobra internacional que ha dejado la abdicación de EEUU en el respaldo a las grandes instituciones, el rey Felipe VI se ha ... propuesto defender frente al mundo el multilateralismo como único camino para afrontar los grandes desafíos globales. El monarca, que intervendrá este miércoles ante el pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas con motivo de su 80º periodo de sesiones, aprovechó ayer lunes su encuentro con el cuerpo diplomático español en Nueva York para subrayar que «honrar la promesa de la ONU no es mirar atrás, sino actuar».

«Y actuar significa hacer valer ese pacto: en cada esfuerzo por resolver los conflictos conforme al Derecho Internacional, en cada familia que encuentra refugio y protección, en cada palabra que abre caminos frente a la división, en cada alianza que refuerza la paz global», subrayó.

Sus palabras llegaban el mismo día en que se celebró la Conferencia de Alto Nivel para la Solución Pacífica de la Cuestión Palestina y la Implementación de la Solución de los Dos Estados, en la que intervino el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apenas horas después de que Francia reconociera el Estado Palestino. Todos parecían estar de acuerdo en que ha llegado el momento de pasar a la acción para detener la masacre en curso, aunque el monarca español no se refirió específicamente a ella.

La recepción al cuerpo diplomático español al comienzo de su agenda no era casual, sino el marco perfecto para lanzar un mensaje de respaldo a la diplomacia multilateral, en un momento que calificó de «crucial» para la comunidad internacional. El monarca, que estudió en la Universidad de Georgetown (Washington), se mantiene en contacto con sus antiguos compañeros y sigue de cerca la actualidad en EE UU.

Su presencia en esta emblemática Asamblea General, que se celebra 80 años después del final de la II Guerra Mundial, tiene como objetivo elevar el rango de la participación española. Será el Rey, y no el presidente del Gobierno, quien intervenga este miércoles ante la Asamblea General. Lo hará por tercera vez en su historia, «en un momento crucial que no admite vacilaciones y que exige de todos una cooperación firme, solidaria y eficaz», pidió.

Felipe VI apeló a la memoria para que sirva de advertencia a la humanidad, que «hace 80 años conoció lo peor de lo que es capaz, pero también expresó su voluntad decidida de construir una convivencia en paz, basada en el respeto de los derechos humanos». Ese es el compás que marca la ruta a seguir para la diplomacia española, en la que el monarca y el presidente del Gobierno parecen caminar en sintonía. Ambos acudirán hoy martes a la inauguración de la Asamblea General, aunque será el Rey, como jefe de la delegación, el que asista a la cena tradicional que ofrece el presidente de EEUU, Donald Trump, como presidente del país anfitrión. Felipe VI ya le ha estrechado la mano en varias ocasiones e incluso fue invitado a la Casa Blanca durante el primer mandato.

«España quiere actuar», aseguró, «y encara este 80º periodo de sesiones con la convicción de que el multilateralismo inclusivo y reforzado es la herramienta más eficaz para responder a los grandes desafíos de nuestro tiempo». Una postura diametralmente opuesta a la que mantiene su homólogo estadounidense, que ha cancelado más de 700 millones de dólares en ayuda a instituciones internacionales, de los cuales 361 estaban destinados a financiar misiones de paz de la ONU. Por contra, el monarca manifestó que España seguirá defendiendo su compromiso de mantener el papel central de las Naciones Unidas para la protección de un orden internacional «basado en reglas y en el respeto al Estado de Derecho».