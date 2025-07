El Reino Unido recibe solemne a Macron y se abre simbólicamente a la UE

Emmanuel Macron ha llegado al Reino Unido en una visita oficial con vocación de hacer historia. El presidente frances y su esposa, Brigitte, han sido ... recibidos por los Príncipes de Gales en un aeropuerto de la RAF situado al noroeste de Londres y está previsto que se reúnan y cenen con el rey Carlos III en el Palacio de Windsor. Es el prólogo a una visita de Estado de tres días de duración con la que el Gobierno británico mostrará su disposición a fortalecer la relación con la Unión Europea y revalidar sus lazos históricos con Francia,

No en vano, se trata de la primera visita que realiza un jefe de Estado de la Unión Europea tras la entrada en vigor del Brexit en 2020 y que revela el interés del 'premier' británico por abrir la relación al resto del continente. El viaje recupera el espíritu de la famosa 'entente cordiale' que los dos países firmaron en 1904 y de la que el año pasado se celebró el 120 aniversario con un doble cambio de guardia simultáneo en los palacios del Elíseo y de Buckingham a cargo de sendas secciones mixtas de la Guardia Republicana Francesa y los Granaderos de la Casa Real Británica. La 'entente' fue un pacto de no agresión y de regulación de la expansión colonial posterior a las guerras napoleónicas que ha seguido dando sus frutos con el paso de las décadas. .

Lo primero que ha hecho Macron tras pisar el suelo londinense ha sido elogiar la «voluntad» de Keir Starmer para mejorar los vinculos con la UE. «La disposición expresada por el Reino Unido a fortalecer sus lazos con la Unión Europea es una señal contundente, que celebro, Nos compromete colectivamente a explorar nuevas vías de cooperación que respeten nuestros intereses mutuos», ha declarado el presidente francés, que reconoce los riesgos encarados por el primer ministro británico frente a quienes le critican por ver en su actitud un riesgo de progresivo desmantelamiento del Brexit.

Ampliar La reina Camilla y Brigitte Macron, en la carroza real. AFP

Toda la visita está impregnada de simbolismo. Macron hará escala este mismo martes frente a las estatuas de Winston Churchill y Charles de Gaulle en Londres. Ambos líderes forjaron el pacto de ayuda mutua durante la Segunda Guerra Mundial y se conjuraron a su término para impulsar la reconstrucción económica del Reino Unido y Francia.

París y Londres también han sido socios fundadores de la OTAN, lo que este jueves se reflejará en una visita de los dos dirigentes al cuartel de Northwood donde está instalado el mando naval de l Alianza. Se espera que de esta visita salga algún compromiso en materia de cooperación en seguridad y se avance en la denominada 'coalición de voluntarios', la unión de países decididos a enviar fuerzas de paz a Ucrania después de la guerra, con cuyos líderes hay establecida una videoconferencia.

Ampliar Los príncipes de Gales recibieron a la pareja presidencial francesa en el aeródromo. AFP

Macron participará en una sesión del Parlamento y se reunirá conEncontrará tiempo para reunirse con la conservadora y jefa de la oposición, Kemi Badenoch, y el lider liberal. La agenda no ha dejado hueco alguno para el populista Nigel Farage, responsable del utra Reform UK. Y, finalmente, el dirigente galo celebrará con Keir Starmer una cumbre centrada en la inmigración ilegal en el Canal de La Mancha. A los dos dirigentes les acompañan sendos equipos técnicos y policiales que intercambiarán estrategias para evitar los denominados 'taxi boats', embarcaciones neumáticas dirigidas por mafias para trasladar clandestinamente a los migrantes por unas aguas a menudo muy peligrosas.

Las cifras de la Administración británica estiman que en diciembre se habrá alcanzado el cruce de 74.000 ilegales desde las costas francesas en un solo año y su intención es persuadir al Gobierno galo de que acepte las devoluciones automáticas. De esa manera, Londres cree que puede hacer desitir a los inmigrantes de pagar a las mafias y embarcarse si saben que volverán al punto de retorno. París, por su parte, acude a la cumbre con otra visión, consistente en explicar a sus colegas británicos nuevas estrategias para luchar contra los tráficntes de personas.

Ampliar Espectacular desfile de la guardia de honor para celebrar la reunión en Windsor. Reuters

Es ésta la primera vez desde 2008 que un jefe de Estado francés hace una visita oficial al Reino Unido (la última estuvo a cargo de Nicolás Sarkozy) y todo se ha diseñado a la altura del acontecimiento. A nadie se le ha escapado a pie de pista el cariño que Macron ha prodigado a los príncipes. A Eduardo le ha tomado del brazo mientras conversaban y a Catalina le ha besado cortesmente en la mano. La princesa, por cierto, vestía de Dior y llevaba complementos de otros diseñadores franceses. Poco más tarde, el ceremonial de saludos, muy afectuosos, se repitió en Windsor, en esta ocasión con los Reyes, con quienes se trasladaron en las históricas carrozas reales de gala. Carlos III y Macron hicieron repaso de la guardia, que disparó 41 salvas de honor, mientras Camilla y Brigitte departían amistosamente.

¿Todo muy formal? No por completo. En un momento dado, el mayor Jake Sayers, capitán de la guardia de honor, se dirigió a Macron para hablar con él en francés. Y luego, entre la interpretación de los himnos nacionales y militares de rigor, la Guardia Irlandesa optó por versionar 'As It Was', de Harry Styles, mientras la banda de la Royal Air Force optó por el 'Never Gonna Give You Up' de Rick Astley. Nunca la Casa Real británica dejará de sorprender.