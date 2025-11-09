La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El director general de la cadena británica BBC, Tim Davie. AFP

Dimite el director de la BBC tras ser acusado de manipular declaraciones de Trump

El responsable de la cadena británica asume la responsabilidad por emitir un discurso editado que parecía incitar el asalto al Capitolio

Johana Gil

Johana Gil

Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:20

Comenta

Un discurso fragmentado del presidente de EE UU, Donald Trump, en el que parecía animar a sus simpatizantes al asalto del Capitolio en 2021 ha ... llevado a la dimisión del director general de la cadena británica BBC, Tim Davie, y la consejera delegada de la sección de Informativos, Deborah Turness. La polémica por haber manipulado hace cuatro años las declaraciones del mandatario se suma a las críticas por la supuesta parcialidad de la corporación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La vida (y el sexo) después del cáncer de próstata: «Hay que hablar abiertamente, y no tener miedo»
  2. 2 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  3. 3 Investigan una intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán: las setas y el huevo, bajo sospecha
  4. 4

    El Real Murcia se envalentona con Colunga
  5. 5 El temporal esquiva la Región de Murcia, pero llega el frío: mínimas de hasta dos grados
  6. 6

    Así recuerdan tres murcianos la Marcha Verde medio siglo después
  7. 7 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 8 de noviembre de 2025
  8. 8 El crimen de Claudia en Totana, a juicio: la brutalidad de la violencia machista en la adolescencia
  9. 9

    Europa forzará un cambio en el modelo agrícola regional en la próxima década
  10. 10 Herido un ciclista tras caer por una rambla en Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Dimite el director de la BBC tras ser acusado de manipular declaraciones de Trump

Dimite el director de la BBC tras ser acusado de manipular declaraciones de Trump