La Policía se agrupa junto a una barricada en llamas en Nantes. Reuters

Al menos 75 detenidos en las primeras protestas que hoy pretenden paralizar Francia

Manifestantes del movimiento 'Bloquearlo todo' levantan barricadas en las carreteras y tratan de ocupar las estaciones en París y otras ciudades mientras la Policía dice que la situación está «bajo control, pero en evolución»

M. Pérez

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 09:25

Al menos 75 personas han sido ya detenidas este miércoles en Francia durante los primeros compases de la protesta ciudadana 'Bloquearlo todo', que busca paralizar ... el país en contra de las políticas del Gobierno de Emmanuel Macron. Casi todos los arrestos se han producido en el área metropolitana de París, donde grupos de manifestantes se han constituido como piquetes y levantado barricadas en diferentes carreteras.

