Alta movilización electoral en Moldavia, que hoy decide entre Europa y Rusia

Jornada electoral intensa en Moldavia este domingo. En este pequeño territorio de Europa Oriental con 2,4 millones de ciudadanos está en juego el rumbo ... del país y las dos principales opciones son la senda de la UE y volver al acercamiento con Moscú. El día de elecciones se preveía tenso después de una semana de ataques informáticos contra páginas oficiales del Gobierno y de la Comisión Electoral Central. En la misma semana también se prohibieron formaciones políticas como Moldova Mare y Corazón de Moldavia, dos formaciones prorrusas acusadas de financiación ilegal y compra de votos.

Doina Nistor, la viceprimer ministra del páis y ministra de Desarrollo Económico y Digitalización apuntó que esos ataques contra páginas oficiales se debieron a «una vulnerabilidad que ya se identificó y ahora está arreglada». Según estadísticas del International Republican Institute, cerca del 48% de los moldavos encuestados ya creían previamente que podría haber algún tipo de interferencia de Rusia durante esta votación, mientras un 39% creía que no.

En estos comicios participan cerca de 20 listas electorales, de las cuáles destacan las dos principales: el PAS de la presidenta Maia Sandu (centro derecha europeísta) y el opositor Bloque Patriótico (coalición del Partido Socialista y el Partido Comunista, izquierda pro-Rusia). Según algunas encuestas la composición de la Cámara se disputará entre estas dos fuerzas, cuyos prónosticos rozan el 33% en ambos casos.

Para que las elecciones pudieran ser consideradas válidas necesitaban un mínimo de 33% de participación, algo que se consiguió a las 15.00 horas (las dos de la tarde en España). A las 16.00, la autoridad electoral ya registraba un 40%.

La importancia de la diáspora

La diáspora, uno de los mayores activos para el PAS, es fundamental en estos comicios. Miles de personas han votado en países como Reino Unido, Alemania, Francia, España y Rumanía. Se han registrado largas colas en Bucarest, Atenas, Praga, Roma, Núremberg, Lisboa y Tel Aviv.

Los observadores independientes han contabilizado 254 infracciones desde que han abierto los colegios, casi todas relacionadas con el derecho de los ciudadanos al voto secreto. También se han detectado algunos intentos de fraude en la introducción de papeletas dentro de las urnas. Sin embargo, la interferencia más importante han sido los avisos de bomba en centros electorales con la aparente intencion de reducir la participación. Algunos de esos avisos han llegado fuera de Moldavia e incluso han afectado a una mesa de votación en Alicante.