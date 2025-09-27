La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Búsqueda de un dron que paralizó el aeropuerto de Copenhague. EFE

Alemania registra un aumento explosivo de las interferencias en vuelos comerciales

Más de 400 aviones han sufrido la manipulación de sus sistemas de navegación presumiblemente a causa de la guerra híbrida entre Rusia y Occidente

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Sábado, 27 de septiembre 2025, 12:46

Las interferencias intencionadas en la navegación por GPS de los aviones comerciales, atribuidas a la guerra híbrida que supuestamente Rusia mantiene con Europa, se han ... disparado este año de manera alarmante, según denuncia el Servicio Alemán de Control del Tráfico Aéreo (DFS) en una información adelantada por el dominical 'Welt am Sonntag'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El método definitivo de un ingeniero químico para eliminar las manchas de la mampara de la ducha: «Es la forma correcta»
  2. 2 Desmantelado un grupo que introducía carburante adulterado en gasolineras de bajo coste de la Región de Murcia
  3. 3 Euromillones: Comprobar resultados de hoy viernes 26 de septiembre de 2025
  4. 4 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Valencia y lo confiesa 17 años después
  5. 5 «Llegué a mi casa y había un hombre dentro; me agredió tras desvalijar mi casa», denuncia una vecina de Alhama de Murcia
  6. 6 Carlos Alcaraz, seria duda para el duelo de mañana ante Bergs en Tokio
  7. 7

    Veracruz reivindica el papel de Pedro Sánchez por la paz en Gaza al recibir la Cruz al Mérito Militar
  8. 8 Una tormenta deja lluvias en algunos puntos de la Región de Murcia y una granizada en Sierra Espuña
  9. 9 Desmantelado un grupo que utilizaba la técnica del hilo invisible para entrar a viviendas en Murcia
  10. 10

    El PP diseña a puerta cerrada en Murcia su política migratoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Alemania registra un aumento explosivo de las interferencias en vuelos comerciales

Alemania registra un aumento explosivo de las interferencias en vuelos comerciales