El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. EFE

EE UU propone retirar el visado a Zapatero por sus gestiones en Venezuela

Un meme difundido por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, sugiere esta medida por sus vínculos con Nicolás Maduro

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Martes, 9 de septiembre 2025, 17:34

El número dos del Departamento de Estado, Christopher Landau, amenazó el lunes por la noche a través de un meme al expresidente del Gobierno español ... José Luis Rodríguez Zapatero con retirarle el visado para entrar en EEUU, como parte de su estrategia para aislar a Nicolás Maduro.

