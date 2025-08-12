Mueren al menos tres personas en un tiroteo en un centro comercial de Texas

Al menos tres personas han fallecido este lunes a causa de un tiroteo en el aparcamiento de un centro comercial en Austin, Texas, cuyo sospechoso, ... que ha sido detenido poco más tarde, tendría antecedentes criminales y de salud mental, según las autoridades.

Cuando los agentes de Policía llegaron al lugar de los hechos encontraron a tres personas con disparos, según ha indicado la jefa del Departamento de Policía de Austin, Lisa Davis, en declaraciones recogidas por CNN, acerca de un tiroteo al que por el momento no han aducido una motivación específica.

Dos de ellas han perdido la vida en el acto, mientras que la tercera ha sido trasladada al hospital, donde también ha sido declarada muerta, según ha indicado también a CNN el jefe de los Servicios Médicos de Emergencias del condado de Austin-Travis, Robert Luckritz. Asimismo, una cuarta persona ha sido atendida por lesiones producidas en el incidente, pero no causadas por armas de fuego.

El sospechoso, que, según Davis, tiene antecedentes criminales y de salud mental, robó un coche en la escena del crimen antes de estrellarlo, tras lo que sustrajo otro vehículo de un concesionario. Poco después, ha sido detenido por la Policía, cuyos agentes lo inmovilizaron con un táser, ha señalado la jefa del Departamento.