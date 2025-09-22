La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Jimmy Kimmel recupera su programa

Disney anuncia que han llegado a un acuerdo con el presentador y que «este mismo martes» estará en antena

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Lunes, 22 de septiembre 2025, 22:01

Disney ha anunciado que Jimmy Kimmel recupera su programa de manera inmediata. El presentador, apartado de la parrilla por un comentario sobre Charlie Kirk, es ... uno de los más conocidos de EE UU y declarado antagonista de Donald Trump.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Elevan a naranja el aviso por tormentas en varios puntos de la Región de Murcia
  2. 2 Un vergel de marihuana balcánica oculto en un antiguo taller de Murcia
  3. 3 Detenidos tres de los presuntos autores de la estafa de medio millón de euros al Ayuntamiento de Torre Pacheco
  4. 4 Una tormenta deja lluvia y granizo en la Región de Murcia y más de 15 litros en una hora en Alguazas
  5. 5

    Matan a un joven de 21 años en una pelea a machetazos en Bilbao
  6. 6 Fallece una mujer de 71 años al salirse su coche de la carretera en Cartagena
  7. 7 Un restaurante chino de Murcia organiza citas a ciegas al estilo First Dates: «Quién sabe qué puede pasar»
  8. 8

    Pequeñas bodegas para grandes vinos: la artesanía de la viticultura en la Región de Murcia
  9. 9

    Los hogares murcianos concentran la mitad de su riqueza en la vivienda
  10. 10 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Jimmy Kimmel recupera su programa

Jimmy Kimmel recupera su programa