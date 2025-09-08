La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Conmoción en EE UU por el asesinato de una joven ucraniana en plena campaña de Trump contra la violencia

Un hombre con antecedentes penales y problemas mentales que viajaba junto a ella en el tranvía le asestó sin motivo varias puñaladas

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:31

El vídeo estremece. La cámara de seguridad de un tranvía de Charlotte, en Carolina del Norte (EE UU), es testigo: un hombre con sudadera roja ... está sentado detrás de una joven con gorra que viaja atenta a su teléfono móvil. El pasajero saca algo del bolsillo. Es una najava. De repente, se levanta y sin motivo asesta por la espalda varias puñaladas a la mujer, una de ellas en el cuello. Mientras ella agoniza, él se aleja por el vagón dejando un reguero de gotas de sangre. Iryna Zarutska murió así el sábado. Tenía 23 años y había encontrado una segunda vida en Estados Unidos tras huir de la invasión rusa de su país, Ucrania. El peor destino la persiguió hasta ese asiento justo delante de Decarlos Brown Jr, un ciudadano afroamericano con antecedepentes penales y problemas mentales. Este asesinado ha conmocionado a la opinión pública norteamericana en plena campa del presidente, Donald Trump, para acabar con la violencia en las calles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias y tormentas a la Región de Murcia: Aemet amplía el aviso amarillo
  2. 2 Elevan la alerta por lluvias de hasta 30 litros en parte de la Región de Murcia
  3. 3

    Alcaraz reina en Nueva York
  4. 4 Descuartizar para borrar el rastro: la crueldad tras los crímenes de Librilla y Mazarrón
  5. 5 Interceptan en Totana a un conductor por circular 2 kilómetros en sentido contrario por la autovía A-7
  6. 6 Trump llega puntual, pero la final se retrasa 40 minutos
  7. 7 Muere un motorista tras colisionar con un turismo en la autopista AP-7 a la altura de Los Alcázares
  8. 8

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros
  9. 9

    Misión cumplida para un Real Murcia a medio hacer
  10. 10 Vuelven los bonos para los parkings en la Glorieta y la plaza de Europa de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Conmoción en EE UU por el asesinato de una joven ucraniana en plena campaña de Trump contra la violencia

Conmoción en EE UU por el asesinato de una joven ucraniana en plena campaña de Trump contra la violencia