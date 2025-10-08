La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un pasajero en el aeropuerto Ronald Reagan. AFP

El cierre del Gobierno de EE UU desata el caos en los aeropuertos del país

El miedo a los impagos y la situación general de incertidumbre provocan una escasez de personal

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:07

Comenta

La combinación de escasez de personal, retrasos y cancelaciones de vuelos debido al cierre del Gobierno federal, que atraviesa su segunda semana en esta situación, ... ha desatado en los últimos días el caos en los principales aeropuertos de Estados Unidos, con el consiguiente impacto en miles de pasajeros nacionales y extranjeros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan dos cadáveres tiroteados y con señales de ajustes de cuentas en Lorca
  2. 2 La Guardia Civil indaga si el doble crimen de Lorca guarda relación con la mafia italiana
  3. 3 Abre en Murcia el primer supermercado Primaprix de la Región: así es el comercio famoso por sus bajos precios
  4. 4 Cinco horas sonando el cumpleaños feliz en un colegio de Murcia de madrugada: así fue la actuación de los bomberos
  5. 5

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  6. 6 Detectan el robo de 56 millones de litros de agua en Puerto Lumbreras
  7. 7 Cervemol: la nueva cervecería de la Región de Murcia que aterriza en Molina de Segura
  8. 8

    La Audiencia reabre la investigación a la exalcaldesa de Águilas por presunta adjudicación irregular del contrato de vigilancia de playas
  9. 9

    Red Eléctrica admite ahora que hay riesgo de un nuevo apagón si no se toman medidas
  10. 10

    La inseguridad lleva a vecinos de la calle Tirso de Molina de Cartagena a vallar una plaza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El cierre del Gobierno de EE UU desata el caos en los aeropuertos del país

El cierre del Gobierno de EE UU desata el caos en los aeropuertos del país