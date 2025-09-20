La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mosaicos de la estación de Kievskaya. A. Bustos

Ecos del Mundo

La ciudad donde el comunismo no muere

Moscú y los vestigios de la URSS ·

Estrellas rojas, hoces y martillos... Incluso la momia de Lenin continúa reposando en un mausoleo a pie del Kremlin

Álex Bustos

Álex Bustos

Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:01

Encontrar el rostro de Vladimir Ulyanov, 'Lenin', en Moscú es un reto para principiantes. Hacer lo mismo con una estrella roja, o una hoz y ... un martillo, tampoco es complicado. Aunque el comunismo murió, sigue vivo en los corazones de muchos rusos y en las calles. Lo sintetizó hace años el presidente Vladímir Putin en una frase: «Quien no echa de menos la Unión Soviética no tiene corazón, quien desee su regreso no tiene cerebro». Por eso, aunque no hay ninguna regresión al comunismo, si hay una intención obvia de las autoridades de glorificar esa época, cuando Rusia era el Imperio Soviético y decidía en el mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran muerta a la perra de la joven de 27 años que falleció atropellada en La Aparecida, en Cartagena
  2. 2

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  3. 3

    El alcalde de Santomera estalla ante el asedio de Vox a los centros de menores: «Estamos hablando de niños, coño»
  4. 4

    El asesinato y descuartizamiento de El Bolas en San Javier se juzgará en 8 meses
  5. 5

    Cuatro posibles candidatas empiezan a sonar con fuerza al Rectorado de la UMU
  6. 6 Hospitalizado tras ser golpeado por una avioneta que daba marcha atrás en el aeródromo de Totana
  7. 7

    Palmberg salva un punto en una noche gris del Real Murcia
  8. 8 Se desprende parte de uno de los pinos centenarios de Churra, en Murcia
  9. 9

    La «degradación» del barrio del Carmen de Murcia reactiva el asociacionismo vecinal
  10. 10 Detenido por robar en la Jefatura de Tráfico en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La ciudad donde el comunismo no muere

La ciudad donde el comunismo no muere