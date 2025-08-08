'One Piece', el manga que se ha convertido en símbolo de protesta en Indonesia Estudiantes y activistas izan la calavera con sombrero de paja para denunciar corrupción y desempleo, desatando un debate político a días de la Independencia

Miguel G. Casallo Viernes, 8 de agosto 2025, 10:51 | Actualizado 11:05h.

La ficción japonesa salta a la realidad. En 'One Piece' Luffy D. Monckey, el capitán de los 'Sombreros de Paja', desembarca en cada isla liberando a sus habitantes de la tiranía del 'Gobierno Mundial'. Es por eso que varios estudiantes y activistas de Indonesia han adoptado este símbolo pirata como emblema de protesta contra varias políticas gubernamentales, justo antes del Día de la Indpendencia del país, que se celebrará el 17 de agosto.

Indonesia, la tercera democracia más grande del mundo, vive en las semanas previas al Día de la Independencia un fenómeno visual y político: banderas negras con la clásica calavera de sombrero de paja, emblema de Luffy, desplegadas en casas, vehículos y espacios públicos. Más que un guiño al manga, se trata de un clamor colectivo contra la corrupción, el desempleo y políticas gubernamentales impopulares. Muchos jóvenes explican que la bandera representa «el espíritu de resistencia contra la injusticia», un idioma universal entre los fanáticos de One Piece.

Algunos políticos lo consideran casi traición, calificándolo como una «amenaza a la unidad nacional», y se han producido requisas de banderas, especialmente en Java Oriental. Diversos representantes gubernamentales han criticado el gesto, advirtiendo que el estandarte pirata no debe opacar la bandera nacional. Pero también han surgido voces defensoras de la libertad de expresión: la Comisión Nacional de Derechos Humanos afirmó que estas manifestaciones simbólicas están protegidas por la Constitución como parte del derecho a la opinión.

One piece, fenómeno mundial

Para quienes ignoran el universo de 'One Piece', se trata de una serie de manga y anime creada por Eiichiro Oda que desde 1999 ha alcanzado notoriedad mundial con más de 500 millones de tomos vendidos y emisión en más de 80 países. Su protagonista, Monkey D. Luffy, lidera a los Sombreros de Paja en una aventura en busca del 'One Piece', símbolo de libertad suprema. La bandera de los Sombreros de Paja, una calavera con sombrero de paja sobre fondo negro, representa la lucha contra la opresión, la amistad, la resistencia y la búsqueda de justicia.

En Indonesia, ese diseño ha pasado de ser un ícono ficticio a una herramienta de dignidad social. La ficción y la realidad se funden, y lo que comenzó como un símbolo pop ahora encarna el deseo de libertad de una juventud que se identifica con la rebeldía heroica de Luffy.