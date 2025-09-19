Un Volkswagen Caddy adaptado refuerza la unidad canina de Molina de Segura El modelo, entregado por VW Huertas Motor Vehículos Comerciales, ha sido equipado especialmente para garantizar la seguridad

VW Huertas Motor Vehículos Comerciales ha hecho entrega de un vehículo especialmente acondicionado a la Policía Local de Molina de Segura para reforzar el trabajo de su unidad canina.

El modelo elegido ha sido un Caddy Maxi Origin 2.0 TDI, una versión que combina fiabilidad, espacio y versatilidad, convirtiéndose en una herramienta idónea para el servicio policial. Con esta acción, el concesionario vuelve a mostrar su compromiso con la movilidad profesional y la colaboración con las instituciones públicas.

El vehículo ha sido equipado con todo el material operativo propio de las unidades de seguridad y adaptado para garantizar el transporte seguro de los dos perros que forman parte de la unidad. Entre las mejoras destacan la jaula, el trasportín y un sistema de climatización adicional, fundamentales para asegurar el bienestar de los animales durante los desplazamientos.

El Volkswagen Caddy Maxi Origin entregado cuenta con 7 asientos, motor 2.0 TDI de 75 kW y caja de cambios manual de 6 velocidades. A estas características se suma un equipamiento policial completo y una configuración diseñada a medida, lo que permite compatibilizar su uso como vehículo operativo con las necesidades específicas de la unidad canina.

Gracias a esta acción, la Policía Local de Molina de Segura moderniza su flota y garantiza mejores condiciones de trabajo para sus agentes y animales. Mientras, el concesionario refuerza su papel como referente en la Región en soluciones de movilidad para profesionales y administraciones.