Ginés Huertas Cervantes obtiene la Certificación goTOzero en sus renovadas instalaciones de Espinardo

Ginés Huertas Cervantes ha visto reconocida su apuesta por la sostenibilidad al obtener la certificación goTOzero Medalla de Oro, un prestigioso reconocimiento, otorgado por Volkswagen Group España Distribución, que distingue a los concesionarios más comprometidos con la protección del medioambiente y la eficiencia energética.

Las instalaciones de Espinardo, donde se ubican las marcas SEAT y CUPRA, han estrenado recientemente una nueva imagen tras unas importantes obras de mejora y modernización que han sido clave en la obtención de este sello. Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la instalación fotovoltaica de autoconsumo de 118 kWp, con 200 paneles solares que genera cerca de 164.000 kWh anuales. Gracias a ella, la empresa cubre casi la mitad de la energía que consume, reduce en un 43% su dependencia de la red eléctrica y evita la emisión de más de 12 toneladas de CO₂ al año, equivalente a plantar más de 600 árboles.

Además de su apuesta por la sostenibilidad, las nuevas instalaciones de Ginés Huertas Cervantes han sido concebidas para optimizar la experiencia de cliente, ofreciendo espacios más modernos, cómodos y adaptados para hacer de cada visita al concesionario una experiencia personalizada. Para celebrar esta nueva etapa, durante el mes de septiembre se lanzarán ofertas especiales en toda la gama SEAT y CUPRA, convirtiéndose en un momento idóneo para estrenar vehículo de cualquiera de estas dos marcas.

La certificación goTOzero forma parte de una ambiciosa iniciativa global del Grupo Volkswagen, cuyo objetivo es reducir un 30% las emisiones de CO₂ de su red comercial para 2030, tomando como referencia los niveles de 2020. Para lograrlo, los concesionarios deben cumplir más de 70 exigentes criterios distribuidos en cuatro áreas estratégicas: Cambio Climático, Gestión de Recursos, Cumplimento Normativo y Ecosistemas.

«Este reconocimiento es fruto del trabajo de todo el equipo y de nuestra firme voluntad de avanzar hacia un modelo de negocio sostenible, que combine excelencia operativa y respeto medioambiental», señalan desde la Dirección General de Grupo Huertas. Con esta certificación, Gines Huertas Cervantes se suma a otros concesionarios del grupo que ya han obtenido el sello, reafirmando el compromiso de Grupo Huertas en la adopción de energías renovables y estrategias para minimizar el impacto ambiental de los procesos internos, una apuesta que refuerza la confianza de sus clientes, quienes encuentran en la empresa no solo una oferta de productos y servicios de calidad, sino también un compromiso tangible con el cuidado del planeta.