El nuevo Mercedes-Benz CLA eléctrico deslumbra en su presentación

Invitados se asoman al nuevo CLA 100% eléctrico para ver su carrocería, interior y otros detalles.

EFQ Viernes, 17 de octubre 2025, 21:35 Comenta Compartir

La elegancia, la tecnología y la sostenibilidad en la conducción se unieron este jueves en Finca La Pinada, donde más de cuatrocientas personas asistieron a la presentación del Mercedes-Benz CLA 100% eléctrico, llamado a redefinir los estándares de la movilidad de lujo.

El evento, organizado conjuntamente por los concesionarios oficiales Dimovil y Auto Classe en la Región de Murcia, se convirtió en el escenario del estreno regional de uno de los vehículos más esperados del año por su diseño, autonomía y avanzada tecnología.

En un ambiente cuidado hasta el último detalle, los invitados —clientes, representantes del sector y medios especializados— disfrutaron de una velada tranquila y elegante. La finca, iluminada con tonos que evocaban la estética estilosa y futurista de este eléctrico, acogió un cóctel exclusivo donde los asistentes pudieron descubrir de cerca tres unidades del modelo dispuestas en distintos espacios para resaltar sus líneas atléticas y su interior vanguardista.

Un coche de última generación que mira al futuro con elegancia

En el interior, el salto cualitativo es evidente. El modelo ha sido concebido como un espacio digital y sostenible, con materiales reciclados, una iluminación ambiental envolvente y el nuevo sistema MBUX de última generación, que incorpora inteligencia artificial y una experiencia de usuario más intuitiva y personalizada.

Basado en la nueva plataforma modular eléctrica MMA, ofrece una autonomía de hasta 790 kilómetros en ciclo combinado WLTP y hasta 919 kilómetros en conducción urbana, lo que lo sitúa como uno de los compactos eléctricos más eficientes del mercado. Su arquitectura de 800 voltios permite además una carga ultrarrápida que recupera 325 kilómetros de autonomía en solo 10 minutos. El rendimiento no se queda atrás: la aceleración suave, la tracción precisa y el equilibrio entre deportividad y confort convierten cada trayecto en una experiencia silenciosa y potente, fiel al espíritu de la marca.

Pruebas de conducción en Dimovil y Auto Classe

Ambos brindarán a los clientes la posibilidad de reservar su prueba de conducción a través de las webs oficiales de la firma, en una experiencia que permitirá comprobar la potencia, el silencio y la eficiencia que lo caracterizan.

Temas

Grupo Huertas