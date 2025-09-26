Huertas Ocasión une las marcas Volkswagen Approved y Skoda Plus en un espacio único en Lorca

EFQ Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:08 Compartir

Huertas Ocasión, concesionario oficial de Grupo Huertas para las marcas Volkswagen Approved y Skoda Plus, continúa ampliando su presencia en la Región con la apertura de un nuevo espacio en Lorca.

Ubicado junto a la carretera de acceso al Hospital Rafael Méndez, en la carretera de Granada, Kilómetro 558, en Lorca, este nuevo local pone a disposición de los clientes una amplia gama de vehículos de ocasión. Lo hace con la garantía y el respaldo oficial de las marcas, y con la vocación de convertirse en un referente para quienes buscan calidad, confianza y variedad en su elección.

En sus instalaciones, los conductores encontrarán un entorno pensado para cubrir todas sus necesidades. Desde compactos ideales para moverse por la ciudad hasta SUV familiares, pasando por vehículos comerciales y eléctricos, todos los modelos han pasado un riguroso proceso de revisión que asegura su estado óptimo.

Además, cada vehículo incluye las ventajas de la certificación oficial: desde la garantía europea de hasta 24 meses y el kilometraje certificado, hasta la posibilidad de financiación personalizada, compra flexible con opción a devolución o renovación, e incluso la certificación del estado de la batería en el caso de los eléctricos. La experiencia se completa con la posibilidad de probar el coche, cambiarlo o devolverlo en caso necesario y, además, con la opción de entregar el vehículo actual como parte de la operación.

A todo ello se suma una promoción de lanzamiento muy especial: quienes formalicen su compra antes de final de mes disfrutarán de un seguro a todo riesgo gratuito, lo que convierte esta apertura en la ocasión perfecta para dar el paso hacia un nuevo vehículo con total tranquilidad.

Una red de concesionarios en plena expansión

Este nuevo espacio de Huertas Ocasión Volkswagen Approved y Skoda Plus en Lorca se suma al que abrió sus puertas a comienzos de año en Avenida Arquitecto Miguel Ángel Beloqui, frente al Hotel Nelva, en Murcia, consolidando así un proyecto que apuesta por ofrecer cercanía, confianza y excelencia en la atención al cliente.

Y su crecimiento no se detiene aquí, ya que próximamente inaugurará un tercer centro en Cartagena, reforzando aún más su compromiso con la Región y acercando su amplia oferta de vehículos de ocasión a un mayor número de conductores.

