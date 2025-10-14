La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Victoria Federica, en un gala EP

Victoria Federica, siguiendo la tradición familiar, amadrina un rastrillo benéfico

La hija de la infanta Elena participará en el evento organizado por la International Studies Foundation (ISF)

Joaquina Dueñas

Martes, 14 de octubre 2025, 13:57

Comenta

El próximo 15 de noviembre, sábado, Victoria Federica tiene una cita muy especial ya que será la madrina de la sexta edición del festival El Rastrillo 305 organizado por la Internationl Studies Foundation (ISF). Un evento benéfico que tendrá lugar en Key Biscayne, en Florida. Con este compromiso, la hija de la infanta Elena sigue la tradición familiar de amadrinar este tipo de iniciativas, tal como hizo durante años la infanta Pilar con el Rastrillo de Nuevo Futuro, por el que también hemos visto pasar a la reina Sofía o la propia madre de Victoria Federica, la infanta Elena.

La International Studies Foundation (ISF), es una fundación sin ánimo de lucro dedicada a fomentar oportunidades educativas y el desarrollo personal de estudiantes desfavorecidos alrededor del mundo que hasta el momento ha dado cobertura a 10.000 estudiantes y a sus familias. Según Alfonso Barral, director ejecutivo de entidad, «todos los fondos recaudados en este festival apoyarán directamente los proyectos socioeducativos de ISF, que brindan ayuda a estudiantes con oportunidades limitadas para que puedan desarrollar su máximo potencial y contribuir de manera positiva a sus comunidades, inspirando a otros a valorar la educación y el liderazgo».

Con el respaldo de Victoria Federica como madrina, la organización espera dar «un toque especial» a esta edición del Rastrillo y lograr que se estrechen aún más los lazos culturales y sociales entre España y Estados Unidos. Para la María Díaz de la Cebosa, presidenta de International Studies Foundation, «este evento es parte de ese puente que simboliza la unión entre culturas y que evoca el vínculo de los pueblos a través de la música». En este sentido, la fundación también ha anunciado las actuaciones de Arde Bogotá y Guitarritadelafuente.

