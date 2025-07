Verdeliss completa tres maratones en una semana a pesar de su accidente

Joaquina Dueñas Gil Martes, 29 de julio 2025, 13:40 Comenta Compartir

Tres maratones, tres estados, una sola semana. Este ha sido el último reto superado por Verdeliss en Estados Unidos a pesar de la aparatosa caída que sufrió en la segunda carrera que puso en duda su participación en la tercera y última prueba. La primera maratón fue en Aspen Valley, Colorado, donde consiguió subir a lo más alto de pódium en categoría femenina. Sin embargo, en la Deseret Marathon e Salt Lake City, en Untah, tuvo una caída que le provocó varias lesiones y heridas.

El dolor hizo que se plateara la posibilidad de abandonar el reto: «El peor golpe me lo llevé en la cadera… duele y mucho. Me he planteado no participar, pero me da mucha rabia no completar esa 'triada US' tan bonita que un día planifiqué. Así que me pondré el dorsal y correré de otra manera…quizás la andaré. Lo que me deje el cuerpito, tengo 6 horas de margen», reflexionó.

Sin embargo, finalmente consiguió reponerse y el pasado domingo, 27 de julio logró el bronce en su categoría en San Francisco, haciendo frente a todas las molestias físicas. «Jodida, pero contenta. Triada '3 maratones, 3 estados en 1 semana', completada en San Francisco…y que me quiten lo bailao, jiji!!!. Mi piernita hecha un cuadro, pero cruzar el Golden Gate en plena carrera es una experiencia inolvidable. PAIN IS TEMPORARY, GLORY IS FOREVER», escribió en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores.