Tommy Cash, el esperpento eurovisivo icono de la Semana de la Moda de París

La pegadiza canción 'Espresso macchiato', con la que Estonia se hizo con el tercer puesto del último festival de Eurovisión, dio mucho que hablar, tanto por la controvertida letra, que ha causado malestar en Italia, como por el hipnótico baile de su estrafalario representante, Tommy Cash. Se trata de un trapero con una trayectoria en la industria de la música que ha ido de más a menos, cuyo nombre es más conocido por sus performances, especialmente las que lleva a cabo en la Semana de la Moda de París, en la que es ya una figura indispensable.

Su asistencia a los desfiles de la ciudad de la luz, donde es harto complicado conseguir un asiento en la primera fila, es tan esperada como criticada. Sus trabajadas apariciones no son decisiones de última hora; sus estilismos son resultado del estudio que realiza con un equipo formado por una estilista y un fotógrafo, con los que lleva a cabo sus locas ideas en consonancia con el show al que acude. Allí se puede dedicar a tejer un tanga de ganchillo, hacer pesas o servirse vino en una copa gigante mientras las modelos se deslizan por la pasarela, cuando no se viste de señora de la limpieza, fregona en mano, de bebé siendo paseado en un carrito o se pega a una cama para simular que está durmiendo.

Algunas voces protestan porque la imagen y la actitud extravagante de Cash, de 33 años, restan atención a los espectáculos, algo que el artista niega tajantemente. «100 % que no. Todo el mundo va allí a ver un espectáculo, todo el mundo parece una reina y todo el mundo lleva cosas locas y maquillaje loco. Soy yo quien lo lleva al siguiente nivel. Hago un poco de performance, pero no hago ninguna protesta, ya que no salgo con un cartel mientras las modelos pasean. Soy respetuoso con el espectáculo. Pero la gente que está en el circo, es decir, en el mundo de la moda, lo entiende porque está en él», aseguró en una entrevista a la revista online Enfnts Terribles.

De no ser así, no contarían con él en Balenciaga, Vetements, Y/Project o Jean Paul Gaultier, desfile al que acudió con un esmoquin que simulaba y exageraba el cuerpo de un culturista. Un look inspirado en el traje confeccionado con carne de Lady Gaga, por la que siente una gran admiración. Firmas donde no se escandalizan porque ya saben que no es un mero espectador y por eso está en un lugar preferente, como la todopoderosa Anna Wintour, editora jefa de Vogue USA, de la que se disfrazó en una ocasión.

Como si se tratase de un prescriptor de tendencias, algunas marcas como Crocs le piden colaborar en sus virales apariciones en desfiles, o para la creación de colecciones en el caso de Rick Owens y Diesel, para la que también ha sido imagen posando en una cama rodeado de modelos al más puro estilo Maluma. No en vano, en su web no vende discos, sino ropa y accesorios.

Si no va más allá en sus interpretaciones, es por el temor a no volver a ser invitado a un desfile, por lo que deja sus ideas más arriesgadas para exposiciones como la que organizó en 2019 junto con su colega Owens en el museo de arte Kumu de Tallin, en la que consideró apropiado mostrar su propio esperma.

