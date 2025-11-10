Ricos y famosos celebran por todo lo alto los 70 años de Kris Jenner en la mansión de Jeff Bezos Ricos y famosos celebran por todo lo alto los 70 años de Kris Jenner en la mansión de Jeff Bezos

Joaquina Dueñas Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:55

El pasado 5 de noviembre, Kris Jenner cumplió 70 años y decidió celebrarlo por todo lo alto en la noche del sábado 8. La matriarca del clan Kardashian se vistió de gala para darlo todo y a todos en la mansión de Jeff Bezos y Lauren Sánchez de Beverly Hills, con una fiesta inspirada en el universo de James Bond.

La celebración se convirtió en un cónclave de celebridades, magnates y hasta representantes de la realeza, con la asistencia del príncipe Harry, luciendo en la solapa la amapola roja en conmemoración del Día del Recuerdo, y Meghan Markle. Por supuesto, no faltaron los miembros más conocidos de la saga, Kim, Kourtney, Khloé, Kendall, Kylie y Rob, que se encargaron de que el fiestón de su madre fuera memorable con la ayuda de Mindy Weiss, planificadora de eventos de las estrellas.

Pero además de la saga familiar, allí se dieron cita empresarios tecnológicos como Mark Zuckerberg con su esposa, Priscilla Chan, y Bill Gates; cantantes, como Adele y su pareja, Rich Paul, Snoop Dogg o Mariah Carey, en plena campaña navideña; las comunicadoras Oprah Winnfrey y Martha Stewart; los actores Vin Diesel, Toni Braxton, Naomi Watts y Sarah Paulson; la heredera y empresaria Paris Hilton; el matrimonio formado por Justin y Hailey Bieber; o el cómico Chris Rock. Una amplia representación de las figuras más poderosas y famosas del país que cumplieron el 'dress code' con esmóquines negros y vestidos dignos de una alfombra roja.

La fiesta «fue todo lo que cabría esperar de Kris: extravagante, glamurosa y llena del amor de su familia. Era obvio que tuvo una noche inolvidable», ha revelado una fuente a la revista 'People' que también ha señalado que «no había cámaras de la familia rodando», con lo que puede que en esta ocasión nos quedemos sin ver los detalles de lo que sucedió en el interior de la mansión del magnate de Amazon. Una propiedad valorada en más de 160 millones de dólares con amplios espacios, inmuebles secundarios y hasta un minigolf en más de 3.500 metros cuadrados que permitían a los 'extra VIP' reunirse alejados del bullicio de la pista principal.

Pero no todo fue elegancia y relumbrón, ya que el volumen de la música, especialmente durante la actuación en directo de Bruno Mars, y el trajín de invitados entrando y saliendo provocaron las quejas de los vecinos, lo que hizo que tuviera que intervenir la policía hasta en dos ocasiones. Primero, los agentes del departamento de policía de Beverly Hills hicieron una advertencia oficial por exceso de ruido y más tarde fueron fotografiados frente a la propiedad para solicitar los permisos de unos setos artificiales que habían sido instalados para bloquear los accesos y que tuvieron que retirar. Intervenciones que quedaron en meras anécdotas y que en nada empañaron la gran celebración por los 70 años de vida y de éxitos de Kriss Jenner, que se convirtió también en una demostración del poder que es capaz de reunir la saga de las Kardashian-Jenner.