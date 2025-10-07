La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Raphael se recupera de una bronquitis

Manuel Martos confirma la buena evolución de su padre después de suspender varios conciertos

Joaquina Dueñas

Martes, 7 de octubre 2025, 12:32

Comenta

El pasado 2 de octubre, Raphael hacía saltar todas las alarmas al aplazar su concierto de Murcia, previsto para el día 4, «por prescripción médica». En el comunicado, en el que también informaba que los murcianos podrán disfrutar de su arte el 23 de mayo del próximo año, especificaba que se trata de una bronquitis de la que, según su hijo Manuel Martos se está recuperando sin problema.

«Está muy bien, recuperándose. Yo creo que como media España, estamos medio malos, catarros, gripes. Y al final eso también te afecta la garganta y si no estás al 100%. Es una bronquitis y al final eso es descanso, reposo y nada, poco a poco se recuperará», ha comentado ante los micrófonos de Europa Press. «Lo importante es que está perfecto», ha zanjado sobre la evolución de su padre.

De momento, se desconoce si Raphael podrá hacer frente a sus compromisos más inmediatos que pasan por San Sebastián, Almería y Palma de Mallorca entre el 11 y el 25 de octubre. Lo que sí que ha dejado claro su hijo es que no podrá reincorporarse hasta que no esté plenamente reestablecido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los rivales de los equipos de la Región de Murcia en la Copa del Rey
  2. 2 Muere un hombre en el incendio de su vivienda en un barrio de Cartagena
  3. 3 Muere Pepe Rubiales, fundador del Parlamento Andaluz de Murcia
  4. 4 Ouigo refuerza el servicio entre Murcia y Madrid con una nueva frecuencia diaria a partir del 14 de diciembre
  5. 5 Nuevo recorte en las nóminas: así caerá tu sueldo a partir de 2026 por el MEI
  6. 6 Los tres tipos de tatuajes que una dermatóloga nunca se haría: pueden poner en riesgo tu salud
  7. 7

    El Gobierno descarta la reconstrucción del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Cartagena
  8. 8

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  9. 9 Sacyr gana a la Comunidad una demanda de 160 millones por el aeropuerto de la Región de Murcia
  10. 10

    Maratón científico en Murcia para diagnosticar a Sofía: 120 expertos buscan en 48 horas respuestas en sus genes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Raphael se recupera de una bronquitis

Raphael se recupera de una bronquitis