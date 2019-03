Jan Taminau, el Felipe Varela de la reina Máxima de Holanda 02:17 Jan Taminau, en los probadores de su tienda en Madrid. / Virginia Carrasco El holandés, modista de cabecera de la monarca y diseñador de vestuario para Lady Gaga, Beyoncé o 'Juego de tronos', abre tienda en Madrid GLORIA SALGADO Madrid Martes, 19 marzo 2019, 11:43

Jan Taminau es a Máxima de Holanda lo que Felipe Varela a doña Letizia. El diseñador holandés es el modista de cabecera de su soberana. «Es una persona muy importante. Me permite ser yo mismo y eso como clienta, es lo mejor, porque entonces consigues lo mejor de mí», afirma con la ilusión de un niño. No en vano, sigue sin poder creerse que vistiera a la reina en la ceremonia de entronización de su marido, el rey Guillermo Alejandro. Aquel vestido azul con cuerpo de encaje y majestuosa capa es parte de la historia.

Su idilio estilístico comenzó con un chaqueta confeccionada con tela de saco que la argentina lució en un acto oficial para sorpresa de Taminau. Un acto que hizo que otras monarcas, como Matilde de Bélgica, también requiriesen sus servicios. «Es como un sueño hecho realidad, porque cuando era pequeño dibujaba vestidos en mi cabeza para reinas y princesas, y quieres que esos diseños puedan verse en una gran gala. Te das cuenta de que esa parte de fantasía puede materializarse», enfatiza con modestia.

Zapatos que lució Lady Gaga en un videoclip y el prototipo de un cuello para la cantante. / Virginia Carrasco

Soberanas de la música como Lady Gaga o Beyoncé tampoco quisieron quedarse sin enfundarse alguna de sus obras, que también se pueden apreciar en la película 'Los juegos del hambre'.

Ahora abre tienda en Madrid para llegar a nuevas «reinas» con una colección que «consiste en contruir un fondo de armario con la cliente, seleccionar aquellas que querrías dejar a tu hija más adelante», porque él ya está de vuelta de todo. «No quiero hacer moda y no me preocupan las temporadas». Taminau se ciñe a su estilo femenino con cierto aire nostálgico, «pero realmente habla de la mujer actual, que viaja, es madre, trabaja... Tiene varias personalidades en un mismo día y yo quería formar de de ese día a día». Por eso, en su local madrileño no solo hay alta costura, también se pueden adquirir piezas más informales 'ready to wear' con las que poder jugar.