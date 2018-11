Makoke confiesa toda la verdad sobre su separación de Kiko Matamoros Makoke concede su primera entrevista a la revista 'Lecturas' desde su expulsión de GH Vip LA VERDAD Miércoles, 21 noviembre 2018, 13:51

«Kiko no me ha querido bien». Así de contundente se ha mostrado Makoke en su primera entrevista desde que saliera de la casa de Gran Hermano Vip. En ella, ha querido contar los verdaderos motivos por los que se ha separado de Kiko Matamoros después de veinte años juntos.

Makoke está muy dolida por la estrecha amistad que su ex pareja mantenía con otra mujer con la que, al parecer, no llegó a mantener relaciones sexuales. «Para mí eso es una infidelidad. Fue hace cuatro años. Creo que a partir de ahí no ha pasado nada más. Sí ha estado a mi lado, pero ha habido cosas que ha hecho y me he dado cuenta de que no es la persona que yo pienso que es. No lo quiero en mi vida más. He estado engañada«, añadía decepcionada.

La que fuera pareja de Matamoros hasta hace unos meses continúa viviendo en la casa que compartían. Despúes de la separación, Kiko se ha llevado todas sus cosas: «creo que lo tenía que haber consensuado conmigo. Tiene todo el derecho porque la mitad de los muebles son suyos. No sé is vamos a ponernos a medir qué ha pagado cada cual. No me importa. Esta casa es mía, el día que la venda a él le corresponde el dinero que se supone que me ha prestado. Se lo voy a devolver», afirma Makoke.

Mientras tanto, Kiko Matamoros ha sido pillado en actitud cariñosa con una mujer. Según él mismo, «se lo está pasando muy bien». De hecho, María Patiño asegura que visita una conocida discoteca donde se rodea de chicas jóvenes casi todos los fines de semana. También se le ha relacionado con Sofía Suescun aunque Kiko ha asegurado que «lo único que hay es amistad, es una chavala muy cariñosa y yo soy muy tocón».