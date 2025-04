Kristen Stewart y Dylan Meyer se dan el 'sí, quiero' en una ceremonia íntima en Los Ángeles​

Joaquina Dueñas Lunes, 21 de abril 2025, 13:46 Comenta Compartir

La actriz Kristen Stewart, de 35 años, y la guionista Dylan Meyer, de 37, se han casado este domingo 20 de abril en una ceremonia privada celebrada en su residencia de Los Ángeles, según ha revelado el portal TMZ. La pareja, que inició su noviazgo en 2019 y se comprometió en 2021, ha optado por un enlace íntimo, rodeada de amigos cercanos como Ashley Benson y su marido, Brandon Davis.

Stewart y Meyer se conocieron en un set de rodaje en 2013, pero su relación no comenzó hasta años después, cuando coincidieron en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. «No la había visto en seis años y entonces apareció en esa fiesta. Fue verla y pensar: '¿Dónde demonios has estado metida todo este tiempo y cómo es que no hemos coincidido, viviendo en Los Ángeles, alrededor de mi vida?'», recordó la actriz en una entrevista. Desde entonces, han mantenido una relación discreta, compartiendo ocasionalmente momentos personales en redes sociales y ofreciendo pequeñas pinceladas sobre su vida en sus apariciones públicas.

En 2019 hicieron oficial su romance publicando en Instagram una fotografía en la que ambas se besaban, acompañada de un mensaje de Meyer para su pareja: «Encuéntrame bajo las sábanas, escondiéndome de la policía de la felicidad». Dos años después, en 2021, Stewart anunció su compromiso durante una entrevista en el programa The Howard Stern Show, en la que también desveló que había sido la guionista quien tomó la iniciativa en la propuesta de matrimonio. «Nos vamos a casar. Definitivamente, nos vamos a casar. Yo quería que me lo propusiera, y lo bordó. Fue realmente bonito, lo hizo muy bien. Así que nos vamos a casar. Es un hecho», relató la actriz, describiendo el momento como «jodidamente precioso».

Desde el primer momento, la pareja expresó su deseo de celebrar una boda sencilla y espontánea, sin grandes preparativos. Finalmente, han cumplido su sueño en una íntima ceremonia celebrada el pasado domingo, alejada del relumbrón que podría esperarse de una estrella de Hollywood. Antes del enlace, y tal como establece la legislación californiana, la pareja habría obtenido la licencia de matrimonio correspondiente.

Desde el compromiso se han conocido algunos detalles curiosos, como el anillo con el que Meyer pidió matrimonio a Stewart: una pieza de nueva creación, de estilo vintage, inspirada en un boceto antiguo. Fue la propia protagonista de Crepúsculo quien compartió el diseño de esta sortija tan especial, cargada de simbolismo para ambas.

El gran salto a la fama de Stewart llegó con su interpretación de Bella Swan en la saga Crepúsculo, coprotagonizada por Robert Pattinson, quien interpretaba a Edward Cullen. Aunque por entonces mantenía una relación con el también actor Michael Angarano, pronto surgieron rumores sobre un romance entre Stewart y Pattinson que terminaron confirmándose. Se convirtieron en la pareja de moda y estuvieron juntos durante cuatro años, hasta 2012, cuando salieron a la luz unas fotografías en las que la actriz aparecía besándose con el director de Blancanieves y la leyenda del cazador, Rupert Sanders.

En 2015, Kristen comenzó a salir con Lynn Gunn, líder de la banda de rock PVRIS, con quien tuvo un breve romance. Un año después, la artista Stéphanie Sokolinski, conocida como SoKo, confirmó su relación con Stewart en una entrevista con la revista W, asegurando estar «muy, muy, muy enamorada». Sin embargo, aquella historia también fue breve.

Más adelante, la actriz mantuvo una relación con la productora Alicia Cargile, con quien ya había sido relacionada anteriormente. Tras su ruptura, Stewart estuvo dos años con la modelo de Victoria's Secret Stella Maxwell, aunque su historia tampoco perduró. Se separaron en 2018, aunque fueron vistas de nuevo en la primavera de 2019 besándose en un yate en Italia. Para entonces, ya se rumoreaba que Stewart estaba saliendo con Sara Dinkin.

Fue precisamente en 2019 cuando Dylan Meyer llegó a la vida de la actriz. La guionista y directora ha sido, desde entonces, su compañera de vida y con quien finalmente ha contraído matrimonio este pasado domingo.