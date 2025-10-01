La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Julio Iglesias. RC

El exmánager de Julio Iglesias hace nuevas revelaciones sobre la vida del artista

Fernán Martínez ha asegurado que el cantante no quiere fotos ni espejos

Joaquina Dueñas

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:26

Hace unos días, el exmánager de Julio Iglesias, Fernán Martínez, desvelaba que los problemas de movilidad del cantante internacional no se habían debido a un accidente de tráfico, sino a «un tumor en la quinta vértebra». Ahora, ha vuelto a participar en el programa 'El tiempo justo' para hacer nuevas revelaciones sobre la personalidad del artista y su día a día. «No deja entrar celulares, no quiere fotos, no quiere espejos… Julio tiene un miedo enorme a que lo ridiculicen, a que lo caricaturicen. Es muy inseguro, teme que le quiten la novia, que le compren propiedades al lado para hacer negocio… desconfía de todo y de todos. Es muy gallego en eso», ha afirmado.

Además, ha recordado una intervención de cirugía estética a la que Julio se habría sometido en París y que no tuvo el resultado esperado: «Quedó horrible, él se miraba y no podía soportarlo. Tiró un bote de mermelada contra un espejo y ordenó quitar todos de la casa: 'No quiero espejos en esta casa', decía», ha expresado.

Martínez también ha hecho referencia a dos de las mujeres de su vida, Isabel Preysler y Miranda Rijnsburger. «Nunca permitió que nadie de su entorno compitiera con él en la prensa, ni siquiera Isabel. Eso le generó problemas», ha dicho. En este sentido ha subrayado que «Miranda es discreta, no busca la fama, no compite. Es el bastón, la jefa de contabilidad, la que paga a los trabajadores. Es la mujer perfecta para Julio porque lo entiende y se adapta a su vida», ha terminado.

