Así es la enfermedad de Álex Lequio

Álex Lequio, hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, se encuentra instalado en Estados Unidos desde hace casi cuatro meses debido a un tratamiento contra el cáncer al que se está sometiendo en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Así, el pasado martes la actriz y el empresario subían una fotografía a las redes sociales agradeciendo todo el apoyo que están recibiendo durante estos duros meses que, según escribían en su publicación, esperan que pasen muy rápido para superar cuanto antes la leucemia y volver de nuevo a España.

¿Qué es la leucemia?

La leucemia es un cáncer en el tejido donde se forma la sangre, como la médula ósea, el sistema linfático o el material esponjoso que se encuentra dentro de algunos huesos. En la médula ósea sana, las células sanguíneas se forman y maduran para luego pasar al torrente sanguíneo. Sin embargo, la médula ósea de las personas que padecen este tipo de enfermedad comienza a producir glóbulos blancos de manera anormal y que no funcionan correctamente.

Además, esta enfermedad puede presentar varios tipos: leucemia linfoblástica y mieloide aguda, y leucemia linfoblástica y mieloide crónica.

Así, la leucemia aguda implica un gran desarrollo de las células sanguíneas muy inmaduras. Este problema es potencialmente mortal, ya que no hay suficientes células sanguíneas maduras para prevenir la anemia, la infección y el sangrado. Además, se diagnostica leucemia aguda cuando hay un 20% o más de blastos o células inmaduras en la médula ósea.

Por otro lado, la leucemia crónica implica un desarrollo excesivo de células sanguíneas maduras. Esta condición permite que las personas con leucemia crónica tengan suficientes células sanguíneas maduras como para prevenir sangrados e infecciones graves. Además, este tipo de leucemia se encuentra más a menudo en personas de entre 40 y 70 años.

Síntomas

Aunque los síntomas de la leucemia pueden variar según el tipo, esta enfermedad puede manifestarse con problemas como la fiebre, fatiga o sensación de debilidad, pérdida de peso y del apetito, tendencia a los hematomas o al sangrado, patequias, anemia, sudores, dolor en las articulaciones o infecciones.

Sin embargo, aunque la leucemia no siempre muestra síntomas en las etapas incipientes o estos problemas no tienen por qué indicar que una persona padece leucemia, lo cierto es que lo más recomendable es consultar estas manifestaciones con un experto para asegurar que no se trata de un problema de salud grave.

¿Cómo detectar la leucemia?

Gracias a un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Cambridge se ha descubierto que, en un futuro, la leucemia podrá ser detectada incluso cinco años antes de que comiencen a aparecer los primeros síntomas. Así, gracias a este hallazgo, los expertos en medicina podrán reducir cada vez más el número de personas sufran esta enfermedad.

«Esperamos aprovechar estos hallazgos para desarrollar pruebas de detección para identificar a los que están en riesgo e impulsar la investigación sobre cómo prevenirla. Nuestra aspiración es que esto proporcione una alternativa convincente al tratamiento», termina explicando a 'The Independent' el doctor George Vassilou, investigador y hematólogo de los Hospitales de la Universidad de Cambridge.