Chanel, en su participación en Eurovisión en 2022. Reuters

Encuesta | ¿Qué te parece que España se haya retirado de Eurovisión?

La Unión Europea de Radiodifusión impidió la votación específica sobre la presencia del país hebreo en el certamen

LA VERDAD

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:15

Comenta

España se retiró este jueves por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la Unión Europea de Radiodifusión a Israel. La dirección del festival impidió la votación específica sobre la presencia del país hebreo en el certamen, por lo que directamente, tras la aprobación de la nueva normativa del certamen (738 votos a favor, 264 en contra y 120 abstenciones), se acreditó que Israel, pese a los hechos ocurridos en la Franja de Gaza, podrá estar en el festival. Por ello, desde LA VERDAD queremos preguntar a nuestros lectores qué les parece la retirada de España del concurso.

