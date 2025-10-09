La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La editorial Agoeiro retira de su catálogo el libro de Robert Gavin Bonnar, expareja de Telma Ortiz

Desde la empresa detallan que la resolución del contrato ha sido «de mutuo acuerdo»

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:17

Después de que trascendiera la separación de Telma Ortiz y Robert Gavin Bonnar, el abogado vuelve a acaparar todos los titulares por otra nueva ruptura, esta vez con la editorial de su libro 'El cuarto poder'. Desde Agoeiro confirman que se ha retirado el título de su catálogo y se ha resuelto el contrato con la expareja de la hermana de la reina Letizia «de mutuo acuerdo».

El editor Jorge Alonso detalla que Gavin Bonnar «no tenía agente literario y encontró uno para promocionar su obra y nos pidió si le podíamos dar los derechos a su agente y le dijimos que sí» dado que entre ellos «la relación en buena». Con esta nueva situación, el responsable de la empresa señala que «ya no lo tenemos en nuestro catálogo» y desconoce si actualmente el abogado ha firmado con otra editorial.

Son varias las fuentes que apuntan a precisamente a la publicación de 'El cuarto poder' en la primavera de 2024 como el principio del fin entre Gavin Bonnar y Telma Ortiz. La pareja se conoció cuando él todavía era marido de Sharon Corr, compositora, violinista y cantante junto a sus hermanos del grupo The Corrs. Tras separarse de su esposa, el abogado se mudó a Madrid con Telma. En agosto de 2021 tuvieron su única hija en común. Él tiene otros dos hijos de su anterior matrimonio y ella otra hija fruto de su relación con el cooperante de Cruz Roja Enrique Martín Llop, del que se separó en 2010.

Aunque se ha conocido recientemente, la separación de la pareja se gestó hace meses y Telma lleva tiempo viviendo en un apartamento en Alcobendas, la misma localidad en la que tenía el domicilio familiar antes de su ruptura.

