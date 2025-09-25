La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Travis Kelce. AFP

Detenido un hombre por colarse en la casa de Travis Kelce para entregar documentos legales a Taylor Swift

Justin Baldoni intenta forzar la declaración de la cantante en el litigio que le enfrenta a Blake Lively

Joaquina Dueñas

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:42

Después de que Taylor Swift afirmara que solo acudirá a declarar en el proceso que enfrenta a Justin Baldoni con Blake Lively si un juez se lo exige, el director de Romper el círculo parece decidido a que la artista testifique en el tribunal. Esta semana trascendió que, el pasado 15 de septiembre, un hombre fue detenido por irrumpir en la casa de Travis Kelce, pareja de Swift, con el objetivo de entregarle una citación judicial.

El individuo, un agente judicial de 48 años, fue arrestado de madrugada tras presuntamente saltar la valla de seguridad de la residencia privada del jugador de los Kansas City Chiefs en Leawood, Kansas, mientras el deportista y su prometida se encontraban en el interior.

El equipo legal de Baldoni lleva meses intentando implicar a la estrella del pop en la batalla judicial contra la que hasta hace poco era su íntima amiga, Blake Lively. El último episodio de este conflicto ha sido la detención del agente enviado a la casa de la pareja para entregarle la citación.

