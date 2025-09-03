La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pilar Rubio y Cristina Rapado. EFE

Cristina Rapado le lanza dardos a Pilar Rubio en su canción 'La prima que más se arrima'

Estrena un single cargado de pullas a su prima donde recuerda su infancia juntas, la ruptura familiar y dispara acusaciones sobre su carrera

Miguel G. Casallo

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:37

Christina Rapado ha encendido la mecha de una guerra familiar y mediática con su nuevo lanzamiento musical 'La prima que más se arrima'. El tema, de corte pop-dance y con pullas al estilo de la sesión de Shakira y Bizarrap contra Gerard Piqué, apunta de manera inequívoca a su prima, Pilar Rubio, pese a que su nombre no se menciona explícitamente en la letra.

La canción repasa la relación entre ambas desde la infancia, evocando recuerdos de reuniones familiares en un chalet donde «cantaban y bailaban» juntas. Según Rapado, la buena relación se truncó cuando ambas alcanzaron la fama. La artista asegura que el distanciamiento se agravó cuando un periodista le preguntó si era prima de Rubio: ella lo confirmó, y, supuestamente, la madre de Pilar habría recriminado a la suya por «mancillar su imagen» con esa revelación.

En el single se lanzan frases demoledoras como «Yo era famosa antes de que tú empezaras como reportera» o «Cambiaste al rockero por un futbolista para ser portada de todas las revistas». También hay alusiones directas al talento de Rubio, o mejor dicho, a su supuesta falta de él: «Toda tu vida fuiste una negada porque nunca tuviste talento, tan solo belleza».

La crudeza de las estrofas se extiende incluso a anécdotas personales, como cuando Rapado canta que su prima se «lió con uno al que le olían los pies». Un tono corrosivo que deja entrever, más allá de la música, la herida aún abierta entre ambas familias.

Este lanzamiento llega en un momento en que Pilar Rubio ha sido noticia por otros motivos, como el reciente estreno de la canción 'Cibeles' de Sergio Ramos, que ha generado numerosas reacciones y que Rubio celebró con cariño en redes

La propia Christina Rapado reconoció hace más de un año que la canción estaba prevista para otoño de 2024, pero al parecer necesitó más tiempo de postproducción porque finalmente ha visto la luz este septiembre de 2025.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 Juan Guillamón y Pepe Morales se unen para abrir un bar tradicional en la calle Trapería de Murcia
  3. 3 Francisco Lucas releva a Mariola Guevara como delegado del Gobierno
  4. 4 Localizan en Blanca el cadáver del hombre desaparecido cuando se bañaba en el río
  5. 5

    Los cambios en la jubilación flexible se aprobarán «en las próximas semanas» y se cobrará más pensión
  6. 6 Avalan la exclusión de un aspirante a guardia civil en la Región de Murcia por hablar «demasiado rápido» y una «caligrafía difícilmente legible»
  7. 7 Herido grave un menor en Molina al caer desde un primer piso
  8. 8 Arde Bogotá anuncia una gira mundial que pasará por Estados Unidos, Latinoamérica y parte de Europa
  9. 9 Muere un trabajador de 39 años en Torre Pacheco al caer desde una altura de 8 metros
  10. 10 Dos detenidos, uno de ellos menor de edad, por asaltar a varias mujeres en La Manga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Cristina Rapado le lanza dardos a Pilar Rubio en su canción 'La prima que más se arrima'

Cristina Rapado le lanza dardos a Pilar Rubio en su canción &#039;La prima que más se arrima&#039;