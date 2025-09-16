Fedez y la pareja de Chiara Ferragni muestran su cordial relación

Joaquina Dueñas Martes, 16 de septiembre 2025, 13:39 | Actualizado 13:56h. Comenta Compartir

Dice el saber popular que después de la tormenta siempre llega la calma. Eso es precisamente lo que ha sucedido entre Chiara Ferragni y su exmarido, Fedez. Ambos han sido los protagonistas de algunos de los más agrios enfrentamientos de los últimos tiempos, con reproches cruzados públicamente en los que ponían de manifiesto que su matrimonio no había tenido nada que ver con la imagen idílica que habían proyectado durante años. El rapero llegó incluso a insinuar que todo había sido una farsa ya que el mismo día de su boda había tenido dudas entre seguir adelante con el enlace o abandonar a Chiara por otra mujer con la que ya entonces estaba siéndole infiel. A pesar de todo, el tiempo ha suavizado la situación y la expareja ha sido fotografiada junta llevando a su hija Vittoria al colegio. La sorpresa ha llegado con la presencia de Giovani Tronchetti Provera, actual novio de Chiara, a las puertas del mismo centro escolar.

En las imágenes publicadas por la revista italiana Oggi se puede ver a Fedez y a Tronchetti saludándose cordialmente, una actitud que dista mucho de la que mantuvieron las pasadas navidades, cuando todos coincidieron en la función escolar de los menores y se ignoraron mutuamente, a pesar de conocerse desde hace años. En esta ocasión, ambos han vivido el encuentro con naturalidad, dándose la mano y charlando animadamente.

La presencia de los dos a las puertas de la escuela no es una coincidencia ya que los hijos del empresario italiano, heredero de Pirelli, acuden al mismo centro escolar que los de Chiara y Fedez. De hecho, también estaba allí Nicole Moellhausen, exmujer de Giovanni, con quien se rumoreó que había vuelto hace unos meses, después de que se publicaran unas imágenes disfrutando juntos de unas vacaciones familiares.

Tronchetti es hijo de Marco Tronchetti Provera, vicepresidente ejecutivo de Pirelli y expresidente de Telecom Italia, y de Cecilia Pirelli, descendiente directa de los fundadores del grupo empresarial. Graduado en Administración de Empresas en la London English School, desde 2023 es el vicepresidente ejecutivo de Sostenibilidad, Nueva Movilidad y Automovilismo en Pirelli.

Estuvo casado siete años con Moellhausen, con quien tiene tres hijos. Fue precisamente a las puertas de la escuela bilingüe en la que ahora han sido fotografiados donde se fue intensificando la amistad entre él y la influencer. A finales de 2024 comenzaron a coger fuerza los rumores de romance y aunque no se escondieron, no en vano se les vio besándose en Milán, tampoco dieron a conocer su nueva situación sentimental hasta finales del pasado agosto, cuando publicaron la primera imagen juntos en sus redes sociales. Una instantánea en la que ambos aparecen abrazados en la cubierta de un yate al atardecer. Con este nuevo capítulo, Chiara Ferragni y Giovanni Tronchetti dan un paso más en la consolidación pública de su noviazgo, ante la opinión pública, pero también, ante sus respectivos ex.

