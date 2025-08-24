La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Chiara Ferragni publica la primera foto junto al heredero de Pirelli

La 'influencer' confirma su relación con Giovanni Tronchetti tras meses de especulaciones

María Moreno

Domingo, 24 de agosto 2025, 13:09

Chiara Ferragni ha confirmado su relación con Giovanni Tronchetti. La 'influencer' ha colgado en sus redes sociales una imagen en la que sale feliz junto al heredero de Pirelli, que abraza a la joven por la cintura, mientras disfrutan de una puesta de sol, probablemente en Ibiza, donde ella ha pasado gran parte del verano.

Una imagen que no deja lugar a dudas y que ha sido toda una sorpresa después de que a finales de mayo todo pareciese indicar que el empresario habría vuelto con su exmujer, Nicole Moellhausen, con la que tiene tres hijos. Por su parte, Chiara tiene dos hijos con el rapero Fedez, con el que la relación ha ido de mal en peor desde su separación.

Giovanni Tronchetti, de 41 años, proviene de una de las familias más influyentes en la industria italiana. Nieto de Marco Tronchetti Provera, el empresario que llevó a Pirelli a un liderazgo global, ha sabido consolidarse en la compañía en la que actualmente es el vicepresidente ejecutivo. Con un perfil mucho más reservado que el de Ferragni, Tronchetti ha mantenido una vida personal alejada del foco mediático lo que supone un interesante contraste con la vida de Chiara, expuesta en las redes sociales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de Murcia tras caer de una embarcación y ser alcanzada por la hélice en Jávea
  2. 2 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 23 de agosto de 2025
  3. 3 Un incendio forestal en Granada obliga a desplegar un amplio dispositivo para contener las llamas
  4. 4

    Fuego de una noche de verano en las calles de Murcia
  5. 5 La empresa encargada de la suelta de vaquillas en las fiestas de Fortuna responsabiliza a un aficionado de las caídas del animal
  6. 6 Detenido un médico por grabar a pacientes sin su consentimiento en Alicante
  7. 7 Extranjeros, clientes de otras comunidades e inversores acaparan el mercado de la vivienda en la Región de Murcia
  8. 8 Apuñala a su padre en una pierna durante una discusión en una casa okupa de Los Alcázares
  9. 9

    Crece la presión para reabrir este año la línea Cartagena - Albacete con un óptimo servicio de trenes
  10. 10 Aparecen restos de una vaca en una playa de Águilas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Chiara Ferragni publica la primera foto junto al heredero de Pirelli

Chiara Ferragni publica la primera foto junto al heredero de Pirelli