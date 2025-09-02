Vuelven los talleres 'GastroJueves' para acercar al público la riqueza de la gastronomía regional Entre los responsables de impartir estas jornadas se encuentran chefs galardonados con estrellas Michelin y soles Repsol

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, a través del Centro de Cualificación Turística (CCT), ha ofertado para el último cuatrimestre del año una nueva edición de los 'GastroJueves' compuesta por 20 talleres presenciales que tienen por objetivo difundir la riqueza gastronómica de la Región de Murcia.

Cada jueves, del 25 de septiembre al 11 de diciembre, las instalaciones del CCT albergarán dos talleres presenciales que estarán abiertos a la participación de personas interesadas en la gastronomía. En total, hay 300 plazas disponibles, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El horario es de 17.30 a 20.30 horas y cada taller tendrá un aforo limitado a 15 participantes. El precio de inscripción es de 12 euros.

El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez, ha recordado que esta iniciativa se enmarca en el Plan de Impulso del Turismo Gastronómico de la Comunidad, y que «se ha convertido en referente de la escena formativa regional en este ámbito».

Los talleres buscan sensibilizar a la población local sobre los valores diferenciales de los '1.001 Sabores de la Región', fomentando el orgullo de pertenencia y dando valor al trabajo de agricultores, ganaderos, pescadores y profesionales del sector agroalimentario y hostelero.

Los 'GastroJueves' ofrecen la oportunidad de aprender técnicas y elaboraciones propias de la Región, con productos de proximidad, guiados por reconocidos profesionales locales.

Pablo González y Juan Guillamón

Entre los responsables de impartir estas jornadas se encuentran chefs galardonados con estrellas Michelin y soles Repsol, como Pablo González y Juan Guillamón, así como expertos en coctelería y sumillería de establecimientos con el sello '1.001 Sabores Región de Murcia', y alumnos del programa #SoyCCT.

Los contenidos abordan temáticas diversas que incluyen cocina de mercado, tapas, fusiones internacionales con productos murcianos, además de monográficos sobre pescados, arroces, vinos y repostería tradicional, como roscones y tartas, siempre con un enfoque práctico y participativo, para que los asistentes puedan reproducir las recetas en casa.

En la primera mitad de 2025 se celebraron 27 talleres con un total de 1.301 inscritos y 427 admitidos. Para obtener más información y realizar la reserva, los interesados pueden consultar la web 'www.cctmurcia.es'.

