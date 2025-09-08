Veinte bares y restaurantes de Los Alcázares participan en la Ruta de la tapa y el cóctel Habrá diferentes experiencias, sorteos y premios para quienes participen en el evento

Pachi Larrosa Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:53 Comenta Compartir

Vuelve la popular Ruta de la Tapa y el Cóctel a las calles de Los Alcázares, donde, del 19 al 28 de septiembre, veinte bares y restaurantes ofrecerán al público lo mejor de sus cocinas, presentado en pequeños bocados, creados específicamente para esta edición. Para animar a la participación, la concejalía de Impulso Económico y Artesanía del Ayuntamiento de la localidad, con Pedro José Sánchez al frente, ha preparado diferentes experiencias, sorteos y premios para quienes disfruten de esta ruta. Los participantes que prueben y valoren más de 15 tapas a lo largo de toda la ruta entrarán en el sorteo de un viaje para dos personas a una ciudad española. Además, se sortearán premios diarios, como cenas y lotes de productos.

El registro de las visitas a los establecimientos se realizará de manera online, a través de la web oficial, donde los usuarios podrán subir sus tickets de consumo y valorar cada tapa o cóctel. En esta página web también podrán consultar un mapa interactivo con todos los locales participantes.

La ruta también contará con sorteos paralelos en redes sociales. Para participar en los sorteos diarios de lotes, bastará con compartir una 'storie' en Instagram disfrutando de una tapa o cóctel en un establecimiento adherido, mencionando a '@restauranteslosalcazares' y al local. Además, se organizarán sorteos especiales de seis cenas valoradas en 50€ entre aquellos participantes que hayan visitado seis locales diferentes en un mismo día.

El concejal destacó que «la Ruta de la Tapa y el Cóctel es un evento que une gastronomía, ocio y turismo en Los Alcázares. Queremos que vecinos y visitantes disfruten de los sabores únicos que nuestros bares y restaurantes han preparado con mucho cariño, al tiempo que dinamizamos la hostelería local. Este año, además, incorporamos experiencias como rutas en barco por el Mar Menor que harán la cita aún más atractiva».

Los establecimientos hosteleros que aún quieran participar están a tiempo de sumarse. Para ello, deben ponerse en contacto con la concejalía de Impulso Económico a través del correo electrónico: 'concejaliacomercio@gmail.com'. La Ruta de la Tapa y el Cóctel se celebra una vez más gracias a la colaboración de la Asociación de empresarios Activa Los Alcázares y Hostecar.

Temas

Gastronomía