Un nutricionista da las claves para elegir el aguacate perfecto: no basta solo con palparlo

El aguacate es uno de los alimentos predilectos de los creadores de contenido de las redes sociales. Su sabor, sus propiedades e incluso sus cualidades estéticas han convertido esta fruta en una de las más recurridas por los perfiles que acumulan recetas en Instagram o TikTok. Desde unas simples tostadas a cremas, pasando por ceviches o timbales, un aguacate tiene cabida en casi cualquier tipo de plato.

Esta moda del aguacate, que viene de hace años y no es ni mucho menos pasajera, ya se ha extendido a todo tipo de hogares. Y eso que su precio no es ni mucho menos económico. Por eso, para no lamentarse de que la compra ha salido cara, es fundamental saber cómo elegir bien un aguacate. Saber si está en su punto. Es la única forma de ahorrarse el disgusto al volver del supermercado, partirlo y comprobar que en su interior no es como prometía.

Es lo que ha intentado el nutricionista @midietacojea, con más de 300.000 seguidores en Instagram: dar una información de «servicio público». Es decir, proporcionar las claves para elegir «el agucate perfecto». Y sí, una de ellas es palparlo, pero no es la única a tener en cuenta.

Variedad, maduración y otras claves para el aguacate perfecto

La primera clave a tener en cuenta es la variedad. Este dietista y nutricionista se queja con la hass «porque es mucho más cremosa, más intensa y tiene sabor». Aquí no hay dudas ni matices: son los mejores aguacates, en su opinión, para todo tipo de preparaciones culinarias.

El segundo detalle fundamental es el que tiene en cuenta cualquier cliente cuando elige los aguacates en el supermercado: su aspecto exterior. Es decir, la cáscara y su textura. En este sentido, @midietacojea explica que «es importante que el aguacate ceda un poco con la presión que ejercemos con el dedo». «Pero un poquito, no queremos aplastarlo», subraya.

Además, el nutricionista también «es un buen indicador que el pedúnculo, el tapuncito, si lo movemos un poquito ya ceda». Aunque matizza que «que hacerlo únicamente antes de comerlo porque si no destapamos esta parte y enoncces sería atacable por bacterias». Así que no es algo que se pueda valorar en el supermercado.

Por último, otro aspecto a tener en cuenta es «que haya sido recolectado en el punto óptimo de maduración. Permite que pase más tiempo en el aguacatero le dote de la mayor cantidad de nutrientes, más aromas y más sabores». En este sentido, el nutricionista argumenta que «si se ha recolectado verde y luego se deja madurar, tiene mucho menos sabor». Con todos estos consejos, ya sabes qué debes hacer la próxima vez que vayas al supermercado. Hay que tener en cuenta todos estos detalles, no solo palpar la textura con detenimiento.

