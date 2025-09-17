Trece bodegas y dieciocho establecimientos hosteleros abrirán la feria SanVino en Santomera La consejera Sara Rubira y el alcalde de la localidad, Víctor Martínez, presentan la cita, que se celebrará del 25 al 27 de septiembre

Pachi Larrosa Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:42

Nueva edición de SanVino. La XVII Feria del Vino y la Gastronomía, organizada por el Ayuntamiento de Santomera en colaboración con la Cofradía Gastronómica La Pimentera, se celebrará del 25 al 27 de septiembre en el aparcamiento disuasorio del municipio, en la confluencia de las calles Gloria y la Mina. La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, y el alcalde de Santomera, Víctor Martínez, presentaron la cita, que reúne una amplia oferta gastronómica y vinícola. «Un año más, Santomera volverá a convertirse en el epicentro del mundo del vino, con la asistencia de miles de visitantes de la Región de Murcia y de las provincias vecinas, que disfrutarán de los vinos de Jumilla, Yecla, Bullas o Cartagena, así como de otros llegados de diferentes puntos de España», explicó la consejera en el acto de presentación.

Acompañada del alcalde de la localidad, Víctor Martínez, la titular de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca destacó «el compromiso del Ayuntamiento y de la Cofradía Gastronómica La Pimentera para impulsar un año más una cita imprescindible en el calendario, donde se apuesta por la calidad y la tradición de nuestros productos».

En su XVII edición, SanVino contará con la presencia de trece bodegas de la Región de Murcia y del resto de España, acompañadas por la oferta gastronómica de dieciocho restaurantes y establecimientos de alimentación que permitirán maridar los vinos presentes.

«Nos encontramos ante una manera de hacer más grande la Región de Murcia, de dar a conocer el trabajo de nuestras bodegas, de sus vinos, y contribuir así al crecimiento de un sector que cuida y mima al campo y al mundo rural», destacó Rubira durante la presentación.