La Tasca de Noah y La Tapeoteca, finalistas en el Concurso Nacional de Pinchos y Tapas de Valladolid Los restaurantes murcianos presentarán sus propuestas junto con las de otros 44 restaurantes de toda España

Pachi Larrosa Sábado, 18 de octubre 2025, 13:00

Los restaurantes murcianos La tasca de Noah, en Calasparra, y La Tapeoteca, ubicado en varias localizaciones de la Región han logrado entrar en la lista de los 46 establecimientos que los próximos días 10 y 11 de noviembre competirán en la final del Campeonato de Pinchos y Tapas de Valladolid 2025. Estos establecimientos han llegado a la final tras el cribado realizado por el jurado entre las 396 propuestas gastronómicas recibidas. 'Vulcano de Atún', del chef Juan Parraga Lossa y 'Nindoboom', creada por Javier Cárceles Parra (La Tapeoteca, Murcia) son las tapas con las que ambos establecimientos han llegado a la final.

Dos finalistas murcianos, por cierto de muy diferente signo. La Tasca de Noah, dirigida por el matrimonio formado por Fulgencia Sola y Juan Párraga es un restaurante calasparreño nacido en 1975 que elabora una cocina de base tradicional con aportaciones creativas que se manifiestas especialmente en las tapas, con las que han conseguido diferentes premios regionales. Sin embargo, la Tapeoteca, que abrió su primer establecimiento en 2015 y hoy cuenta con cinco restaurantes en varios puntos de la Región, presenta, bajo la inspiración del chef Manuel Álvarez, una oferta gastronómica de corte informal y muy contemporánea fundamentada en las tapas.

El jurado estará presidido por Paco Morales, chef del restaurante Noor de Córdoba, con tres estrellas Michelin. Los maestros de ceremonia de este 2025 serán los periodistas Goyo González y Pepe Ribagorda, quienes conducirán las jornadas con su habitual cercanía y conocimiento del panorama gastronómico.

El Concurso Nacional de Pinchos y Tapas y el Concurso Mundial de Valladolid es un evento que en las últimas ediciones ha obtenido una gran reputación y se ha convertido en una de las referencias clave en la agenda gastronómica del año. El evento está organizado por el Ayuntamiento de Valladolid a través de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo junto con la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de la ciudad. Las elaboraciones finalistas podrán degustarse en el 'Festival de la Tapa' del 11 al 16 de noviembre en los establecimientos hermanados y que estarán publicados en la app TapasVLL.

No es la primera vez que restaurantes murcianos son seleccionados para la final de este concurso nacional. La pasada edición La Tapeoteca fue también finalista con su 'Pan de Cristal y Tartar de Gamba', y Cosa fina lo hizo con su tapa 'Peligro, pica'.