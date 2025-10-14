La segunda edición del Campus Talento Joven apuesta por el futuro de la gastronomía regional Medio centenar de jóvenes promesas de toda España compartirán experiencias con grandes mentores como Joan Roca, José Carlos Capel, Marta Campillo o Mónica Rius

La consejera Carmen Conesa, con la directora de Gastroactitud, el responsable de Comunicación de Estrella de Levante y el director del ITREM.

Pachi Larrosa Martes, 14 de octubre 2025, 17:34 Comenta Compartir

La Región de Murcia se prepara para convertirse de nuevo en el centro neurálgico de la gastronomía con la celebración del Campus Gastronómico Talento Joven. Se trata de un evento de referencia que convertirá, los próximos 27 y 28 de octubre, al Centro de Cualificación Turística (CCT) «en un auténtico laboratorio de talento y creatividad», n palabras de la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, que pronunció durante el acto de presentación al que también asistieron la fundadora y directora de 'Gastroactitud', Julia Pérez, y el director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez.

Esta iniciativa, impulsada por la revista digital 'Gastroactitud' y apoyada por el Gobierno de la Región de Murcia, tiene como objetivo abordar áreas como la cocina, la sala, la gestión, la investigación y los productos gastronómicos, ofreciendo a los futuros profesionales una visión actualizada y real del sector, vinculándolos con algunos de los mayores referentes actuales. Durante dos jornadas intensas, medio centenar de jóvenes estudiantes, procedentes de 15 escuelas de hostelería de toda España se reunirán con grandes referentes del panorama gastronómico nacional para compartir experiencias, conocimientos y, sobre todo, abordar retos reales del sector.

Una de las claves de este evento es el elevado nivel profesional de 18 mentores, entre los que se cuentan figuras como el chef de 'El Celler de Can Roca', Joan Roca; el preparador físico y ex entrenador de Rafael Nadal, Toni Nadal; el crítico gastronómico y fundador de 'Madrid Fusión', José Carlos Capel; la directora de sala de 'DiverXO', Marta Campillo; el CEO de 'Juanito Bakery', Carlos Pérez; el director general de 'Alimentos de España', José Miguel Herrero; la directora de comunicación del 'Grupo Michelin', Mónica Rius; y la psicóloga experta en formación y desarrollo de equipos Imma Puig.

Escuelas de toda España

Son quince las escuelas de hostelería participantes, entre ellas, escuelas de Cataluña, Galicia, Madrid, Andalucía, Castilla y León, País Vasco y Canarias, además de las de la Región: La Flota (Murcia), CIFP Hostelería y Turismo de Cartagena, UCAM, Cáritas y el propio CCT Murcia, han seleccionado a cinco alumnos que representarán a su centro en este encuentro.

La atención al cliente y productividad en sala; eficiencia y aprovechamiento en cocina; motivación y fidelización de equipos en gestión; innovación e inteligencia artificial en investigación; y marketing y distribución en productos gastronómicos son algunos de los aspectos que se trabajarán en este foro. Las sesiones incluirán también clases magistrales abiertas al público de 30 minutos de duración, en las que los mentores compartirán sus claves de éxito y experiencia vital con los asistentes, fomentando el diálogo y la participación.

Para la consejera «con esta segunda edición, la Región consolida su apuesta por el talento joven y la excelencia formativa en gastronomía, reforzando su posición como referente en la organización de eventos de alto nivel vinculados al turismo gastronómico«.