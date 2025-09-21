La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un restaurante chino de Murcia organiza citas a ciegas al estilo First Dates: «Quién sabe qué puede pasar». Freepik

Un restaurante chino de Murcia organiza citas a ciegas al estilo First Dates: «Quién sabe qué puede pasar»

Los participantes disfrutan de un menú mientras se conocen en encuentros de siete minutos

María Ramírez

Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:39

El popular programa de televisión First Dates lleva muchos años uniendo corazones a través de citas a ciegas. Aunque este formato ha sido eficaz para muchas parejas, ha dejado huellas digitales imposibles de eliminar. Una de ellas es la cena entre dos jóvenes murcianos, José y Carolina, quienes tuvieron dificultades para entenderse cuando él le preguntaba a ella si era de 'gym', y ella respondía que era de Murcia. También es memorable el encuentro entre el 'El Follana' y Andrea, que incluyó hasta un espectáctulo por parte del 'showman'.

Sin embargo, exponerse a buscar el amor frente a las cámaras no es fácil para todo el mundo. La presión de los focos, las cámaras y la audiencia detrás de la pantalla pueden hacer que la situación resulte incómoda o incluso cómica. Si te gustaría vivir una experiencia similar pero sin todo ese despliegue mediático, esta es tu oportunidad: un restaurante de Murcia está organizando un evento con un formato similar a First Dates. Se trata de una velada, llamada Speed Dating, que permite tener citas a ciegas en un ambiente relajado. «Tu próxima conexión puede estar a solo unos minutos», asegura el local.

Cómo participar

«¿Solter@ y con ganas de conocer a alguien especial?», así empieza la propuesta del restaurante chino Gran Mundo Murcia, ubicado en la avenida Juan de Borbón. El local ha organizado una noche romántica pensada para que los asistentes puedan compartir una cena especial, romper el hielo y, quién sabe si quizás pueda ser el inicio de una inesperada relación.

El encuentro consiste en una dinámica de siete minutos por cita y está dirigido a personas heterosexuales. Además, será necesario reservar plaza con antelación: las dos primeras plazas tienen un precio especial de 18 euros por persona, hasta el día anterior al evento el coste será de 22 euros, y en caso de inscribirse el mismo día, el precio ascenderá a 25 euros. El menú de la velada incluye una bebida, cinco tapas y un postre. Una oportunidad perfecta para disfrutar de una buena cena y, tal vez, encontrar a alguien especial.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  2. 2 Aviso amarillo por tormentas para este domingo en varias zonas de la Región de Murcia
  3. 3 Fallece una mujer de 71 años al salirse su coche de la carretera en Cartagena
  4. 4 Encuentran muerta a la perra de la joven de 27 años que falleció atropellada en La Aparecida, en Cartagena
  5. 5 Una tormenta deja lluvia y granizo en la Región de Murcia y más de 15 litros en una hora en Alguazas
  6. 6

    Afectados por accidentes de tráfico en la Región de Murcia llaman a la prudencia: «La gente no valora lo que puede perder»
  7. 7 El primer premio de la Lotería Nacional cae en Murcia
  8. 8 El restaurante Frases de Murcia, con estrella Michelin, ya está abierto en su nueva ubicación
  9. 9

    La Arrixaca acelera para iniciar este año una novedosa inmunoterapia contra el alzhéimer
  10. 10

    El asesinato y descuartizamiento de El Bolas en San Javier se juzgará en 8 meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Un restaurante chino de Murcia organiza citas a ciegas al estilo First Dates: «Quién sabe qué puede pasar»

Un restaurante chino de Murcia organiza citas a ciegas al estilo First Dates: «Quién sabe qué puede pasar»