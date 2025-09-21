Un restaurante chino de Murcia organiza citas a ciegas al estilo First Dates: «Quién sabe qué puede pasar»

María Ramírez Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:39 Comenta Compartir

El popular programa de televisión First Dates lleva muchos años uniendo corazones a través de citas a ciegas. Aunque este formato ha sido eficaz para muchas parejas, ha dejado huellas digitales imposibles de eliminar. Una de ellas es la cena entre dos jóvenes murcianos, José y Carolina, quienes tuvieron dificultades para entenderse cuando él le preguntaba a ella si era de 'gym', y ella respondía que era de Murcia. También es memorable el encuentro entre el 'El Follana' y Andrea, que incluyó hasta un espectáctulo por parte del 'showman'.

Sin embargo, exponerse a buscar el amor frente a las cámaras no es fácil para todo el mundo. La presión de los focos, las cámaras y la audiencia detrás de la pantalla pueden hacer que la situación resulte incómoda o incluso cómica. Si te gustaría vivir una experiencia similar pero sin todo ese despliegue mediático, esta es tu oportunidad: un restaurante de Murcia está organizando un evento con un formato similar a First Dates. Se trata de una velada, llamada Speed Dating, que permite tener citas a ciegas en un ambiente relajado. «Tu próxima conexión puede estar a solo unos minutos», asegura el local.

Cómo participar

«¿Solter@ y con ganas de conocer a alguien especial?», así empieza la propuesta del restaurante chino Gran Mundo Murcia, ubicado en la avenida Juan de Borbón. El local ha organizado una noche romántica pensada para que los asistentes puedan compartir una cena especial, romper el hielo y, quién sabe si quizás pueda ser el inicio de una inesperada relación.

El encuentro consiste en una dinámica de siete minutos por cita y está dirigido a personas heterosexuales. Además, será necesario reservar plaza con antelación: las dos primeras plazas tienen un precio especial de 18 euros por persona, hasta el día anterior al evento el coste será de 22 euros, y en caso de inscribirse el mismo día, el precio ascenderá a 25 euros. El menú de la velada incluye una bebida, cinco tapas y un postre. Una oportunidad perfecta para disfrutar de una buena cena y, tal vez, encontrar a alguien especial.